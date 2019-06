21 jun 2019 sara corral

Compartir en google plus

A dos días para su boda, Belén Estaban entra en directo vía telefónica en el programa 'Supervivientes 2019' para dar una sorpresa a su compañera y amiga Chelo García Cortés, que se encuentra nominada junto a Mahi.

Chelo, sorprendida por la llamada, no consigue reconocer la voz de quien la habla al otro lado del teléfono. "Soy tu compañera y amiga, Belén Esteban", dice la voz. La superviviente, que no podía creerlo, empezó a llorar desconsoladamente mientras escuchaba las palabras de su amiga.

"Ya sabes que este sábado me caso, y me alegro mucho que no puedas venir porque eso significa que sigues en la isla", dijo Belén, quien está apoyando de manera incondicional a su amiga desde las redes sociales los platós.

"El sábado te voy a echar mucho de menos, pero soy muy feliz de que continúes en la isla. Lo estas haciendo muy bien, te apoya mucha gente, te apoyamos todos 100%", decía la princesa del pueblo, mientras Chelo no era capaz de cortar su llanto .

Belén cerró la llamada con una frase final: "Chelo, mira por ti, tú has entrado sola y te vas a ir sola. Levanta el ánimo, todo está muy bien". Palabras que también le comunicó a Mahi, compañera de Chelo en el barco varado, y nominada.

Pese a las peleas, discursiones y diferencias que han tenido lugar entre ambas colaboradoras durante tantos años de trabajo. Está claro que la amistad y el cariño que existe entre ellas es mucho más fuerte de lo que podamos imaginar. "Dale un beso a tu madre, a Miguel, y a Andrea. Te deseo lo mejor, y que seas feliz", fueron las palabras finales de la nominada.

Más sobre 'Supervivientes'...

- Supervivientes' se defiende de las acusaciones de dar comida a los concursantes que pasan por enfermería

- Violeta Mangriñán, atendida por el médico de 'Supervivientes' en directo

- El reencuentro entre Isabel Pantoja y Chabelita