22 jun 2019

A sus 22 años, Ana Mena es una de las jóvenes artistas del panorama musical español con mayor proyección. Entre sus colaboraciones figuran grandes nombres como Sean Kingston, Thalía, Becky G o Gente de Zona.

Además, puede presumir de convertirse en una de las voces más escuchadas del verano pasado en Italia, un éxito que parece que podía repetirse este año con su nuevo tema 'Una volta ancora', junto al rapero Fred De Palma.

Corazón Se convirtió en todo un éxito en Italia el verano pasado.

Ana Mena Eso no me lo puedo ni creer, increíble. Fue una locura. No doy crédito a lo que está pasando en Italia, que además sigue pasando, porque hemos vuelto a repetir pero con otro tema. El año pasado, Fred De Palma, que es un artista italiano rapero, me contactó porque estaba buscando una voz femenina para su canción 'D'estate non vale'. Buscaba una chica que pudiese cantar en italiano, que se entendiera bien, pero tampoco que fuera un acento perfecto. Le tuve que mandar una nota de audio por Whatsapp, le gustó e inmediatamente me dijo que lo grabásemos. Allí era completamente desconocida y jamás pensé que llegaría a las 100 millones de visualizaciones y doble platino.

C. Y desde entonces inseparables y con nuevo tema...

A. M. Nos hemos hecho muy, muy amigos. Además, nuestras voces quedan bien juntas. Y el 'feeling' de amistad se ha transmitido tanto que la gente lo percibe. Por eso hemos querido hacer otro tema juntos este año. Se llama 'Una volta ancora' y se coló el primer día en el top 50 de Italia. Estoy flipando, muy feliz.

C. Hableme de una de sus últimas canciones más famosas: 'El Chisme'.

A. M. 'El Chisme' lo compusimos en Miami el verano pasado. Fue una reunión de amigos, de buen rollo, jugar a probar y crear. Y pasándolo bien salió esta canción. Una crítica social, pero dentro de la parodia. Quiere decir que vivas tu vida como tú quieras porque el resto de la gente siempre va a hablar.

C. ¿Le ha pasado que se haya dicho algo de usted que haya sido incierto?

A. M. Sí, alguna que otra vez. Como que estaba con alguien que no conozco o que me había hecho alguna operación estética que no me había hecho.

Intento hacer canciones de las críticas que recibo"

C. Parece estar a la orden del día criticar a través de las redes sociales de manera anónima, ¿recibe muchos ataques?

A. M. Como todo aquel que está expuesto. Sé que habrá gente a la que le guste y gente a la que no. Siempre intento aplicarme las críticas constructivas e intento dar un giro a las que no lo son, hacer canciones con ello. Pero también es cierto que depende de cómo te pille el día y de lo que se diga.

C. Trabajó bajo las órdenes de Almodóvar en 'La piel que habito'. ¿Cómo fue?

A. M. Mi papel es muy cortito, pero justo estar a las órdenes de ese grande… ¡imagínate! Tenía 13 años y no te lo podría explicar con palabras. A día de hoy todavía no me lo creo. Fueron dos días de rodaje y preparación con un coach de portugués porque tenía que interpretar la canción de la banda sonora en portugués. Me llevo un recuerdo muy bonito de aquello.

C. La hemos visto como actriz y como cantante. Si le diesen a elegir entre una gira o grabar una película, ¿qué elegiría?

A. M. Yo empecé a cantar desde muy niña y todos los papeles que he interpretado han tenido parte musical. En Marisol cantaba, en La piel que habito o en Vive cantando (Antena 3). En casi todos los papeles que he hecho la música me ha acompañado, porque siempre ha sido mi pasión.

C. ¿Qué otras sorpresas nos esperan?

A. M. Llevamos mucho tiempo en el estudio componiendo con mi equipo de confianza. Vamos a estar sacando canciones cada muy poco tiempo y tengo muchas ganas de que mis temas vean la luz. Este verano vendrá mucha música y estaremos de conciertos por toda España.

