12 abr 2019

El verano de 2012 saltó el escándalo. Ya hacía años que se sabía que Carlos Baute tenía un hijo mayor de edad, pero aquel año, cuando José Daniel Arellán tenía 23, logró que un juez reconociera que era hijo del cantante de 'Colgando en tus mano'. Fue un logro parcial, porque, aunque legalmente había ganado, su padre nunca quiso mantener contacto con él, hablaron en varias ocasiones y llegaron a verse, pero finalmente Baute decidió distanciarse y su hijo nunca formó parte de su vida.

En 2016, José Daniel puso una demanda para reclamar a su padre una manutención argumentando que quería pagarse sus estudios, el juez no le dio la razón y su padre no le ayudó económicamente. Entonces aseguró en una carta que reprodujo 'La Razón': "Jamás me he sentido más humillado por nadie como por ti el día del juicio cuando me enteré de que acudiste a la Policía para informarte de mi estado migratorio. Tú sabes bien que mis papeles aún están en trámite. Tú intención era que me deportasen para Venezuela, ¿verdad?".

Ahora, tres años más tarde, la batalla padre e hijo continúa. El joven ha contratado los servicios de Fernando Osuna, abogado experto en litigios de paternidad, y le pide a su padre 20.000 euros por daños morales. Hablamos con él y nos cuenta todas las razones que le han llevado a iniciar este duro trámite.

Corazón Ha demandado a su padre por el daño moral padecido. ¿Por qué ha tomado esta decisión?

Daniel Baute Más o menos todo el mundo ya sabe lo que ha ocurrido entre nosotros. Llevo muchos años en esta lucha y cuando obtuve el reconocimiento pensaba que las cosas iban a cambiar, pero no fue así, y en ese momento empecé a darme cuenta de que no le importaba a mi padre. En uno de los juicios recuerdo que se comentó que si yo tan necesitado estaba que fuese a pedir a Cáritas y que si necesitaba dinero que me podría mantener la familia de mi pareja. Yo me quedé en shock, no me lo esperaba, me sentí destrozado. Fue una gran impotencia. Por todo esto contacté con Fernando, le planteé la situación y como lleva casos similares me podía entender.

C. ¿Carlos Baute nunca le ha ayudado económicamente?

D.B. No, además en el último juicio, en el que pedía dinero para poder pagar mis estudios, se acercó su abogado, de manera muy déspota y dijo: "Qué sepas que no vas a ver ni un euro". Esas cosas se me quedaron en la cabeza. Antes de entrar al juicio él ni me miró ni me dio la mano ni nada. Pero no, nunca me ha ayudado, ni de pequeño, jamás se ha responsabilizado de mí.

En el juicio por la manutención me dijeron que me fuera a pedir a Cáritas"

C. ¿Nunca ha habido un acercamiento afectivo entre los dos?

D.B. Si tuvimos un acercamiento. Yo iba con las mejores intenciones, pero recuerdo que habíamos quedado a través de su mánager, él fue quien organizó la reunión. Y cuando ellos me recogieron, fuimos a casa de su mánager y ellos me registraron por si tenía un micrófono o grabadora, y me sentí muy humillado, eso fue una violación prácticamente. Pero no dije nada, no iba a protestar porque era el único acercamiento que tenía con mi padre, el primero, y yo tenía mucha ilusión. En ese momento no le di importancia, fue cuando llegué a casa que reflexioné sobre lo que me habían hecho. Pensé que aquel acercamiento por mi parte era afectivo, pero por parte de él, ¿qué era? Recuerdo de aquel día que me reconoció que no había duda de que yo era su hijo. Somos muy parecidos.

C. ¿Siempre hablaba con el mánager?

D.B. Era muy complicado hablar con él. Sí, el mánager era el filtro. En esos encuentros, al tiempo, me dieron un móvil para mantener contacto, pero al final siempre era con el mánager. Él estaba de gira no sé si en México o en Argentina y me contactaba, pero primero el mánager y luego Carlos. En realidad apenas hablábamos y no fueron muchas las veces que contactamos.

C. ¿Por qué cree que no quiso seguir manteniendo contacto?

D.B. Esa es una de las incógnitas que me quedan, me gustaría saberlo o que él respondiese a esta pregunta. Yo no cierro las puertas, pero, dadas las circunstancias, he concluido que no quiere saber nada de mí. Creo que siente vergüenza de mí, quiere mantenerme en la sombra. Soy como una mancha en su carrera. Él está enamorado de su carrera y no quiere que nada le influya ni le perturbe en eso. Él me decepcionó, me hizo mucho daño. No sabes las veces que yo he llorado.

C. Después de que el juez reconociera la paternidad puso usted una demanda pidiendo una manutención. Ese fue el juicio del que hablaba antes. ¿Qué pedía usted y cuál fue el fallo del juez?

D.B. Sí, después de reconocerse la paternidad, como nada cambió, inicié la demanda de manutención para terminar los estudios, porque dejé la universidad en Venezuela y me hubiese gustado continuar aquí, pero no pude porque él se negó a ayudarme. Fue en ese juicio cuando me dijeron que fuera a pedir a Cáritas. Yo no quería que me resolviese la vida, solo que cubriera una necesidad, y creo que como padre debió cumplir. El juez les dio la razón, no me ha dado nada, para mi fue un palo muy grande. Me sentí humillado, ¿el deber de padre cuál es entonces?

Mi padre me ha hecho mucho daño"

C. ¿No ha vuelto a saber de él??

D.B. Sí, después él fue alardeando de que me había ganado el juicio. O sea que él se sintió orgulloso de haberme ganado y lo dijo en una revista, entonces me sentí más humillado aún.

C. Y ahora le demanda por daños.

D.B. Claro, es que ahora voy por la calle, escucho una canción de él y me quedo en 'shock' y mi cabeza empieza a pensar todas esas situaciones de nuevo.

C. ¿Confía en que esta vez le den a usted la razón en el juzgado?

D.B. Por parte de la justicia espero que sí, pero sé que por su parte me va a seguir negando como hijo, como lo ha venido haciendo todos estos años, y la verdad es que yo no entiendo esa postura, porque le dejo las puertas abiertas a pesar de todo el daño que me ha hecho.

C. ¿Ha necesitado ayuda psicológica?

D.B. No, hasta ahora no he acudido a ayuda profesional, pero tengo casi una psicóloga que es mi pareja. Ella me ha ayudado a superar todo, ha estado a mi lado en todas las situaciones difíciles que he vivido. Todo ha sido muy doloroso. Pero ahora si estoy pensando en ir a un psicólogo.

C. Hace tiempo que ya tiene legalmente el apellido Baute, ¿cómo se siente?

D.B. Sí, el apellido ya lo tengo en mi documento de identidad, pero no tengo a mi padre, entonces... sin más.

C. ¿Por qué ha fijado en 20.000 euros la cantidad que le pide?

D.B. No lo sé, yo no la he fijado, del tema jurídico no puedo hablar porque no sé como va. Eso lo lleva todo mi abogado.

C. ¿Qué opina su madre de todo esto?

D.B. Me apoya en todo, respeta las decisiones que tomo, pero se mantiene al margen. Quiere estar al margen. Llevo tiempo sin verla, sigue viviendo en Venezuela.

C. ¿Qué siente cuando ve a Carlos feliz con sus hijos y su mujer?

D.B. Es dolorosísimo, para mí es complicado cuando la gente me dice: "¿Has visto las fotos de tus hermanos?", para mí es horrible, porque no lo entiendo y porque yo podría estar allí. ¿porqué ellos sí y yo no, si somos de la misma sangre?

Más noticias sobre Carlos Baute...

- Marta Sánchez y Carlos Baute confiesan que tuvieron un romance artístico

- El exmánager de Marta Sánchez tiene demandado a Carlos Baute

- Marta Sánchez y Carlos Baute trabajarán juntos de nuevo