22 jun 2019

Lleva toda la vida huyendo de las explicaciones porque Luz Casal es exactamente como ella quiere ser. Libre y huyendo de la rutina. Vive entre cuatro ciudades y en ninguna, aunque tiene claro a quién no hay que abrir la puerta.

Está de gira con su último álbum que considera de los mejores de su carrera y llega a Madrid el día 29, enfrentándose por primera vez a un escenario más que original. "Nunca había cantado en una pista de tenis". Comparto una interesante charla con ella que podría haber seguido horas.

Corazón 'Que corra el aire' es un disco con ocho canciones, pero muy diferentes..

Luz Casal Esa es la ventaja de ser solista y por encima de todo, intérprete. Puedo hacer lo que me dé la gana sin tener que consensuar con nadie. Me motivan muchos estilos y cuando encajan letra y música, que la canción sea más roquera o más balada me da igual. Me siento libre de elegir lo que quiero en cada momento. Siento que este álbum es uno de los mejores que he hecho.

C. Eres intérprete pero también compones. No logro saber qué canciones son experiencias propias y cuáles no.

L. C. Eso es una buena señal. Significa que las canciones que he elegido de otros autores las hago propias. Cuando canto canciones escritas por otros es una experiencia única porque vivo cosas que realmente no he vivido. Es como ser actriz. Cuando hago 'Un año de amor' me veo con unas plumas en un espacio cerrado con humo, aunque esté en un auditorio de 10.000 personas. Solo así puedo cantar esa canción y transmitirla como la siento. Eso me ocurre con cada canción que interpreto.

C. Debe ser agotador un concierto entonces...

L. C. Sí, mucho. Acabo emocionalmente vacía. La gente que me sigue habitualmente hay un momento en el que dicen "ya se le ha apagado la pila a Luz". Supongo que se me nota físicamente. Cada canción sigue siendo una experiencia en cada ocasión que la interpreto porque la concentración es muy importante para mí. Antes de un concierto solo quiero ver a mis músicos y a mis técnicos. A nadie más. Es lo más parecido a torear.

C. Que corra el aire es también una canción en la que hablas de tu casa y dices cosas como "que no traspasen las puertas falsas promesas ni regalos envenenados".

L. C. Mi casa no es un lugar habitual para mí. Lo que cuento en la canción es lo que pasa. Gatos nocturnos que vienen, esos amigos que aparecen cuando no tiene dónde ir ya (risas). O los regalos envenenados, que son esas cosas que a veces te ofrecen pero que no son con la buena intención que crees. Eso a mi casa no llega.

C. ¿Resulta difícil cantar penas sin caer en el drama?

L. C. Me gusta exponer las penas, siempre dejando la puerta abierta a la esperanza. El drama por el drama, el llanto como expresión de sufrimiento, me interesa menos. La sutileza para expresar temas profundos es más interesante que el propio dolor. Lucas es una canción del disco que habla de un niño que murió con seis años. Cuando la interpreto lo hago desde la emoción, el recuerdo y la esperanza de la madre, no me centro en la tragedia.

Mi oncólogo me dijo que el tiempo es finito. Es una obviedad, pero no lo ponemos en práctica"

C. En la segunda parte de tu gira pasas por Madrid y tocas en Ciudad de la Raqueta. ¿Qué nos encontramos en tu concierto?

L. C. La verdad es que mira que he tocado en sitios y nunca lo había hecho en una pista de tenis como pasará en Madrid (risas). Cuando se trata de hacer conciertos soy fácil de convencer, me gusta el directo y esta gira está siendo muy especial. En directo podréis escuchar canciones del disco y por supuesto esas canciones que están en la memoria de la gente y que tienen que estar. No me importa nada, por ejemplo, tiene que estar. Aunque me gusta dejar que todo fluya según en el sitio donde voy. Cada concierto tiene que ser especial porque el público que viene a verlo lo merece. Por suerte, tengo bastante repertorio.

C. Siempre has sido rockera y feminista. ¿Cómo ves el momento actual que vive la mujer?

L. C. Parto de la base de que mi madre trabajó fuera, fue emprendedora y tuvo problemas para ser como fue. Yo siempre he vivido una igualdad de trato en casa. Igual cocinaba uno que otro e igual salían uno que otro. Muy moderno para la época, pero así me crié, afortunadamente. Cuando veía que eso no se cumplía me chocaba. Nunca hay que estar satisfecha. La libertad es algo que hay que trabajar cada día. Que el niño sea lo que quiera siempre que le des la información que necesita. La educación y el amor al prójimo son fundamentales.

C. ¿Y el de la música?

L. C. Creo que vivimos un momento con un montón de talento en España. No paro de escuchar casi todo tipo de música, desde Billie Eilish hasta Björk, pasando por Nadia Boulanger y mucho más.

C. El disco tiene un mensaje importante que anima a vivir el momento. ¿Lo recomiendas por experiencia?

L. C. Sí, sin duda. Es una lección que aprendí con el cáncer. De las primeras cosas que me dijo mi oncólogo es que el tiempo es finito. Es una obviedad, pero no la ponemos en práctica y derrochas el tiempo con gente que no te interesa, en cosas que no te interesan y haces cosas porque las hacen otros. Cuando asimilé eso, me dí cuenta que el vino hay que beberlo, no guardarlo.

Luz Casal junto a Jota Abril. pinit alberto bernárdez

C. Por cierto, lo del cáncer, ¿ya está superado al 100%?

L. C. Sí, sí. Chequeos cada cierto tiempo, pero afortunadamente sí.

C. ¿Beatles o Rolling?

L. C. Uff. No puedo. Beatles por el abanico de estilos y arreglos que ha producido. Y Rolling por el descaro y la actitud. Cuando preguntaron a Keith Richard que qué era el rock, dijo el rock soy yo. Genial. Y ver a Mick Jagger con 75 años ensayando en una sala como si fuera un principiante después de una operación de corazón, es brutal.

C. ¿Eres más rockera o más de balada?

L. C. Imposible elegir tampoco. Yo soy muy cambiante. Hoy me pongo falda y seguro que mañana no. Después de hacer una balada como Morna, me puse a preparar Tanto ruido que es un rock. Llevo toda la vida defendiéndome del hecho de hacer cosas tan diferentes y principalmente es porque al ser solista hago lo que quiero en cada momento. Parece que hay que ser o una cosa o la otra.

C. ¿Te has sentido muy juzgada como mujer y como cantante?

L. C. Siempre. Y no te creas que hace tanto. Hace poco, después de un concierto que hice en Bilbao, leí una crónica en un diario en la que tres cuartas partes era una descripción milimétrica de mi vestido, mis zapatos… en fin. Ya me da igual y no me resulta humillante, pero sigue habiendo un estereotipo. Ahora lo llevo con mucha distancia y con sarcasmo, pero en su momento era duro ver como siempre había gente que si movías la cadera de tal o cual manera era porque te estabas insinuando al chico de la primera fila.

C. ¿Cómo es un día normal en tu vida?

L. C. Es que normalmente estoy de viaje. Vivo entre Madrid, Asturias, Galicia y Málaga. Siempre saltando de un lado al otro, porque si percibo que va a haber rutina, me voy.

