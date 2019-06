24 jun 2019

Quién le iba a decir a Belén Esteban que el día después de su boda con Miguel Marcos, iba a ser una de las más mediáticas de España pero no por dicho evento. El sábado 22 de junio la princesa del pueblo daba el sí, quiero a Miguel, lo celebraba por todo alto y se llevaba dos sorpresas bastante desagradables: venía la policía a su boda y le hackeaban el móvil.

Fue María Patiño en Socialité' la que dio la noticia del hackeo del móvil de Belén Esteban y anunciaba que ella y Víctor Sandoval estaban recibiendo mensajes extraños y que la propia Belén le había desmentido que ella los hubiese mandado. Ahora Antonio Rossi cuenta en el programa de 'AR' qué decían exactamente estos mensajes.

"Gracias a ti Antonio por todo. Sí, bueno, se lio bastante la cosa, no quisimos más jaleos. Y luego lo que pasó con Olga y Sara, en fin, lo principal que todo salió bien. Lo de los camareros lo miraré esta semana. Un beso. Y gracias a ti por todo", era uno de los mensajes que enviaba dicho hacker al móvil de compañeros de Belén Esteban como Antonio Rossi. "Ya te contaré Antonio. Una pregunta, porque yo no entiendo mucho de manejar el Instagram. Podrías pasarme el Instagram de Sara que quiero mandarle un mensaje y ya te contaré qué pasó. Un beso y gracias por todo a ti", seguía el enigmático mensaje del que ya María Patiño había dado algunas pistas y aseguraba que esa Olga ni existe.

"Yo no sé. Yo le pregunté quiénes son Sara y Olga. Y yo seguía leyendo lo del Insta y yo decía pero qué Sara es, yo creo que no sigo a ninguna Sara", contaba el colaborador entre risas y admitiendo que fue uno de los engañados por los hackers.

"Luego me contó – Belén Esteban –que no podía acceder a su WhatsApp. Se desapareció y que no podía acceder a determinadas aplicaciones. Lo apagó y fue a la policía. Lo mejor es que vayas y evidentemente lo denuncies porque si te han cogido la agenda o algo es un material robado", contaba y que luego más tarde pudimos ver como ella misma publicaba en su Instagram una imagen anunciando la usurpación de su identidad y la denuncia que había interpuesto.

