Este fin de semana 'Sálvame Deluxe' ha estado muy pendiente de la boda de su colaboradora Belén Esteban. Sin embargo, también ha realizado sus entrevistas nocturnas correspondientes, en este caso la entrevistada especial ha sido la actriz Lola Herrera.

Lola acudió a plató para hablar acerca de su nueva obra de teatro 'Cinco horas con Mario' y sobre su trayectoria y grandes proyectos de su carrera profesional. Lo que la actriz no se imaginaba era lo que iba a tener lugar en medio de la entrevista.

Rosa Benito, colaboradora del programa y excuñada de Rocío Jurado, era una de las encargadas de realizar la entrevista a la aclamada actriz. Pero para sorpresa de todos, Benito 'metió la pata' en la entrevista.

"Creo que es muy injusto que en este país, una gran actriz como tú, Lola Herrera, no tengas todavía un Goya, porque te lo mereces”, dijo la colaboradora dejando a todo el mundo boquiabierto.

Parece que la exmujer de Amador Mohedano no conocía del todo bien la trayectoria de la actriz, quien un poco molesta le aclaró que su presencia en el cine ha sido escasa."Pero si es que yo no he hecho cine... ¿Cómo me van a dar un Goya?", respondió Lola Herrera.

