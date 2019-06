24 jun 2019

Se reabre el caso cerrado de Ylenia Padilla y Omar Montes. Vuelven a abrirse también las heridas y se ha confirmado con la reacción desmedida de Ylenia en 'Viva la vida' mientras intentaban entrevistar a la madre de Omar Montes. Emma García tuvo que ponerse de pie y pedir a ambas que se callasen, y no sólo eso, también decirle a Ylenia que se relajase. ¿Qué ha pasado realmente entre la madre de Omar e Ylenia?

El problema no es con María Ángeles, sino con Omar Montes. Sin embargo, ha sido su madre la que ha acudido al programa y la que ha activado la bomba de rencores de Ylenia por su hijo. De repente están todos comentando y Emma se percata de que una de las colaboradoras intentaba pasar desapercibida y no hacía ningún apunte y no tenía preguntas. Esa era Ylenia Padilla.

"No me paran de llegar informaciones, Emma. Yo creo que Omar se ha ganado su sitio. Eso de que no le ha aportado nada estar con Chabelita, me parece totalmente absurdo", dice Ylenia cuando la presentadora le pregunta qué le está pareciendo todo esto. Viendo su reacción Emma apunta que "a Ylenia le ha tensado un poco mal su entrada" aunque la de Benidorm intenta desmentirlo: "No es cierto lo que estás diciendo".

La madre de Omar Montes decide hacer un apunte y desafiarla: "Teníamos que reencontrarnos en algún momento". "¿Reencontrarnos de qué? Yo no quiero reencontrarme con una señora que es madre de un señor que a mí me ha hecho cosas", saltó Yelnia sin filtro y levantando la voz. Mientras la madre de Omar le intentaba aconsejar con lo que le convenía Yelnia ya puso el punto sobre las íes. "No me conviene nada, señora, usted no va a venir aquí a amenazarme. Cállate tú. A lo mejor te conviene más que a mí. El público me adora y no por haber estado con ningún cantante famoso. Me adora por mí misma", mientras Emma le pedía que se callase.

Tanto que soltó lo que nadie se esperaba: "Todo lo que está diciendo esta señora es mentira. Me parece absurdo y me estoy poniendo muy nerviosa. Ha hablado. Ha dicho cosas mías. Ha hecho una canción con trozos míos que es ilegal. Con lo cual no cuente historias señora. ¡Qué poca clase!", atacando directamente a Omar y dejando muy claro cómo quedó su relación.

