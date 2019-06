26 jun 2019 sara corral

El famoso tenista Rafa Nadal, parece que tiene en mente vender su querido yate que adquirió en 2016 por una cifra de 2,9 millones de euros. El yate, de 23 metros de eslora, podría cambiar de dueño en los próximos meses, aunque el tenista lo ha definido varias veces como "su casa".

Fabricado por la firma Monte Carlo Yatchts, es apodado como Beethoven, y tiene la capacidad de alcanzar 32 nudos de velocidad y acoger a ocho pasajeros.

"Siempre he estado en contacto con el agua. Soy de Mallorca, una isla preciosa, y siempre he vivido a caballo entre Manacor y Porto Cristo, así que siempre cerca del mar", eran las palabras del deportista según 'Expansión en 2017', donde añadía:"Ese medio me sigue encantando y hoy en día mi vida sin él me resultaría difícil de imaginar. Siempre que tengo la oportunidad vuelvo a Mallorca, donde me encanta desconectar un poco de todo"

"Andy Murray vino y usó el barco con su equipo durante unos días. He llevado a bordo a Feliciano López, Marc López, David Ferrer, a muchos jugadores españoles que vienen a entrenar aquí", sentenciaba en la misma entrevista.

Parece que, pese a su amor por el mar y por su querido yate, alguna razón tiene aún más peso en el tenista que podrá estar pensando en deshacerse de él.

Tendremos que esperar para ver si Nadal se manifiesta acerca del tema, y si da una explicación de porqué ha tomado esta extraña decisión.

Más sobre Rafa Nadal...

- Un año decesivo para Rafa Nadal y Xisca Perelló

- Rafa Nadal y Xisca Perelló se casan

- La boda blindadada de Rafa Nadal podría posponerse