28 jun 2019

Feliciano López está enamorado. Mucho. Tanto como para lanzar, incluso, un romántico mensaje a la mujer con la que se casará en breve, Sandra Gago, en una entrevista tras ganar Queen's. Algo a lo que, centrado en su carrera deportiva, no nos tiene acostumbrados. Por eso, sus palabras han llamado la atención de manera considerable.

"Voy a necesitar algo de tiempo y unas copas de vino para reflexionar sobre todo lo que ha sucedido esta semana... Pensé que el mejor momento de mi carrera fue en 2017, pero es ahora. Este es un torneo alucinante para los jugadores. Uno de los torneos más prestigiosos en el mundo y es un honor venir aquí todos los años", manifestaba Feliciano poco después de alzarse con el trofeo.

Ahí no quedaba la cosa, porque era en ese momento cuando le daba parte del protagonismo a Sandra: "Cuando nos conocimos, las cosas no iban bien. Yo no paraba de perder y perder... Ahora puedo demostrarle que soy un jugador de tenis decente".

Con esas palabras estaba lanzando, de manera indirecta, un mensaje a su exmujer, Alba Carrillo. Y, por supuesto, esta no se ha quedado callada. La modelo aprovechaba que es colaboradora de 'Ya es mediodía' para devolver la bola al toledano desde el plató del programa de Telecinco.

"Cuando estaba conmigo llegó al número 12. Yo no tengo nada que ver en sus derrotas ni en sus éxitos, pero es así, él debe ser un deportista de élite en sus derrotas o éxitos", manifestaba Alba, que ha tenido unos meses convulsos tras ser puesta en el punto de mira del mal rendimiento de Thibaout Courtois coincidiendo con la publicación de ese breve romance que vivieron.

"Esto es parte de la operación blanqueo de imagen a la que él está acostumbrado. Si yo presento un programa con Jorge Javier es probable que tenga mucha audiencia. Si yo juego dobles con Murray, es posible que gane un torneo", le atizaba con dureza, quitando mérito a la copa de dobles que acababa de conquistar el que fuera el hombre de su vida.

"Cada vez que me meto contigo ganas algo, así que ya no hablo más porque si no vas a ganar... Aunque vas arrastrado por el ciento y pico", proseguía con ese ataque sin cuartel que remataba con un golpe a su imagen y su aspecto físico: "Ahora está un poco como un muñeco de cera, guapo era cuando estaba conmigo, que era joven y no se había retocado".

Más noticias sobre Alba Carrillo...

- Así luce Alba Carrillo uno de los looks más bonitos de la temporada

- Alba Carrillo agota el top asimétrico más floral de Zara

- Alba Carrillo sufre un descuido en directo y deja a la vista su ropa interior