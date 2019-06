28 jun 2019 sara corral

Compartir en google plus

Númerosas son las especulaciones sobre la relación entre Marta Roca y Chelo García Cortés tras el paso de esta por la isla. Chelo ha demostrado ser una gran superviviente pese a su edad, dejando fascinada a toda la audiencia, que cada día está más enamorada de ella.

Sin embargo, no puede evitar echar de menos a su mujer Marta con la que lleva 29 años. Tras semanas pidiendo al 'reality' la posibilidad de ver a su mujer, Chelo lloró desconsoladamente con las explicaciones de Jordi González: "Marta ha dicho que no le hemos dado las condiciones suficientes, por lo tanto no viajará".

Chelo García Cortés lloró sin consuelo al enterarse que su mujer, Marta, no viajaría. pinit Instagram.

Tras las explicaciones del 'reality', todas las alarmas saltaron cuestionando la relación de la pareja. Tal es así, que ayer por la tarde, la colaboradora de 'Sálvame', Belén Ro, aseguró que ella cree que en estos dos meses Marta se ha desenamorado de Chelo, pero que ya tenían un pacto.

Muchos de los colaboradores compartían la postura de Belén, alegando que sería completamente posible. Sin embargo, esa misma noche, la mujer de la superviviente entro en directo, deleitándonos con una de las llamadas más emotivas de la historia del 'reality'.

La polémica y los comentarios siguen creciendo desmesuradamente. Así que tendremos que esperar a que Chelo termine su concurso para ver realmente si Belén Ro estaba en lo cierto o no.

Más sobre 'Sálvame'...

- El increíble enfado de Raquel Bollo por defender a su hija

- Las críticas a la exclusiva de Belén Esteban: "Parecía una comunión"

- ¿Quién es el topo de la familia de Raquel Bollo?