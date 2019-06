28 jun 2019

Compartir en google plus

La princesa del pueblo ya dio el "sí, quiero" al hombre que le salvó la vida. Belén Esteban y Miguel Marcos ya se han casado el pasado 22 de junio de 2019. Y, como no, la boda del corazón del año tenía que llevar una exclusiva que ha costado mucho mantener. Las críticas no han cesado y los propios compañeros de Belén Esteban se han dedicado a criticarla.

Una boda que ha estado llena de momentazos, no puede ser menos su exclusiva. Desde la sorpresa de una misteriosa novia que nos escondía dos vestidos, hasta la policía, el hackeo de su móvil y las amenazas de los fotógrafos "compañeros", han reinado los temas que han dado de qué hablar. Pero el problema más grande para los colaboradores es que ella haya decidido salir sola en la exclusiva.

Reproducir Haz clic en la imagen y no te pierdas los vestidos de las amigas de Belén Esteban en su boda.

A Belén Ro lo que le inquieta es lo que hubiese cobrado sino, y Kiko Matamoros asegura que muchísimo más: "Hubiera tenido más interés". Belén Esteban, como afirma María Patiño, vende por sí sola y mantuvo la audiencia todo el fin de semana con total expectación, pero ir con Miguel en la revista hubiese sido un bombazo real.

"Yo la respeto a ella muchísimo. Pero yo veo a una María Pombo con su novio, los dos tan guapos, y ella solo la mano cortada ahí me queda muy raro. Una boda son dos. Eso parece una comunión", comenta Paz Padilla que no puede dejar de reírse también con otros momentazos de Belén en su boda comentando sus problemas de diario: "Decía: "Mira los pendientes que bonitos. No veas lo que valen. Solo uno vale más que la casa de Toño". Y se reía".

"La madre de Miguel iba espectacular. Alta, delgada, rubia, pero con un traje de madrina elegantísimo”, decía Lydia Lozano que estaba impresionada con la familia de Miguel que nosotros, obviamente no vamos a poder ver. Para calmar un poco las críticas el propio Gustavo González le defendía: "La realidad es que la gente estaba deseando ver a Belén Esteban".

A todo esto se suma que no se conocen los datos de cuándo se pactó al exclusiva y qué conllevaba: "Es importante saber cuándo cerró la exclusiva, por qué tardó tanto en contárnoslo y si el tema de los móviles estaba vinculado con la exclusiva o por el motivo real que nos dijo Belén. A mí me interesaría", cerraba María Patiño la ronda de especulaciones al respecto.

Más noticias sobre la boda de Belén Esteban

- ¡Por fin! Las fotos y detalles del vestido de novia de Belén Esteban

- La bomba de Mila Ximénez sobre Diego Arrabal y las fotos de boda de Belén Esteban

- ¿Por qué Rafa Mora es el único colaborador de 'Sálvame' que no aparece en el exclusiva de la boda de Belén Esteban?