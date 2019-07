1 jul 2019

Hace un par de semanas, Amaia Romero hablaba del enorme calvario que supuso para ella representar a España en Eurovisión. La navarra contaba cómo su único deseo era actuar y cómo se encontró con la complicada situación de tener que lidiar con miles de entrevistas. Ahora, quien ha hablado de uno de los momentos más complicados de su vida a nivel emocional ha sido quien fuera su pareja, Alfred García.

Se conocieron en la Academia de 'Operación Triunfo', pero mientras que parece que para ella ese bache estuvo marcado por su paso por el concurso, el catalán experimentó la etapa más complicada de su vida después. Ha sido en una entrevista en LaSexta donde el cantante se ha mostrado más vulnerable que nunca.

"Mi depresión y mi ansiedad no viene de 'Operación Triunfo', viene de antes", se sinceraba ante Iñaki López, quien le entrevistó como motivo de su primer disco, '1016'. "Tuve la pérdida de un ser querido y de ahí entré en una depresión, en ansiedad", continuaba con el relato de sus problemas emocionales.

"La primera opción era la de superarme a mí mismo. Creo que el motivo, y es algo un poco personal, es que soy hipersensible", trataba de trazar una explicación, una definición para que el público le entendiera. Y añadía: "Cuando me pasaba lo de la ansiedad y la depresión no sabía lo que era. Estuve meses preguntándome qué era lo que me pasaba".

Alfred se alegra de haber pasado por 'OT', porque le ha permitido a afrontar estos miedos con mayor firmeza, a acercarse a gente que pudiera sentirse como él "y ayudarles a que los problemas fuesen un poco menos agresivos y que se supiera más sobre esas dos enfermedades que creo que tienen cura.

También explicaba que, en la actualidad, lo tiene todo bajo control gracias a la ayuda de un especialista: "Yo estoy bien ahora. Yendo a un buen profesional y con mucha fuerza de voluntad se puede salir de ahí".

