1 jul 2019

Belén Esteban no para de dar 'living' a su audiencia. Después de la espectacular boda que celebró el pasado 22 de junio con Miguel Marcos, ha vivido innumerables aventuras tanto buenas como malas. Pero ha anunciado que viene la mejor: ¡quiere quedarse embarazada!

"Voy a ir a por el niño", soltaba sin tapujos en 'Sálvame' después de un "antes de que me lo preguntéis lo digo yo". Sus compañeros se quedaban locos y María Patiño le preguntaba: "¿Pero ya?". Y tanto que ya. Belén Esteban está en el mejor momento de su vida y piensa aprovecharlo al máximo.

Ha recalcado que no es sólo la ilusión que le hace a Miguel ser padre, sino también que ella cree que lo viviría de otra forma y que le encantaría. "A mí me encantaría niña, pero Miguel prefiere niño". Según su ginecóloga, que está en ese centro en el que se especulaba que estaba intentando algún tratamiento para ser madre, le ha asegurado que de momento todo está bien: "Tengo 45, pero me han dicho que hasta que tenga la menstruación. Voy a la fundación porque tengo allí mi ginecóloga. No me he hecho ningún tratamiento".

Ante su enfermedad Belén aclara que no va a intentarlo de otra forma que no sea quedarse embarazada de forma natural. "Si me viene natural, lo tendré. Yo no me voy a poner ningún tratamiento porque yo soy diabética. Mi embarazo sería de alto riesgo como el de Andrea". Y para más, aunque fuese natural, los cuidados tienen un alto precio para Belén, al menos los 3 primeros meses: "Seguramente me tendría que quitar de trabajar. Tendría que estar un tiempo de reposo absoluto. También la edad que tengo no me acompaña pero me han dicho que no tengo problema ninguno. Sería estar de reposo absoluto por lo menos los primeros 3 meses. Podría venir a trabajar pero no podría alterarme".

Mientras sus compañeros entre risas le aseguraban que estaba en el mejor sitio para su estado con mucha ironía. Y, en cuanto al control de sus constantes, vuelve a tener que vigilarse pues su vuelta a 'Sálvame' va a ser algo más que movida: "Ahora desde que me he casado me he quitado la bomba de insulina. Me la voy a volver a poner. Me la he quitado porque llevo unos días muy bien con el azúcar. Cuando empiece el lunes en 'Sálvame' me la tendré que volver a poner".

