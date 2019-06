30 jun 2019

La boda de Belén Esteban ha dado mucho de sí. Entre críticas, traiciones y un sonado 'hackeo', las noticias no han cesado incluso una semana después del enlace. Una semana después, la protagonista se ha sentado en el plató de 'Sábado Deluxe' para hablar de todo lo ocurrido.

Para ella fue un gran disgusto enterarse de que le habían 'hackeado' el móvil para intentar conseguir imágenes de la boda. Por suerte, han logrado descubrir la identidad del pirata: "Sé quién es, pero no lo puedo decir porque hay una investigación y le van a coger, ¿eh? Es un delito que tiene cárcel. Pedían a mis amigas fotos de la boda", afirmó la colaboradora durante la entrevista. Pero no solo quiso conseguir las fotos del enlace, también "se han querido meter en mi banco, le han mandado a mi madre mensajes horrorosos".

Al parecer, ya ha denunciado ante la policía. De hecho, mostró en el plató la denuncia que ha interpuesto y ha mandado un mensaje al responsable: "Te tenemos. Se han jodido, porque no me tiré ni una foto con mi teléfono móvil", ha afirmado Belén Esteban.

Enfrentada con Mila Ximénez

El día anterior a su entrevista, Mila Ximénezreconocía estar muy dolida con su compañera por dudar de ella. Precisamente por eso decidió no estar presente durante la entrevista de Belén.

Pero la colaboradora sí ha hablado de lo ocurrido. Parece no haberse tomado nada bien lo que Mila ha dicho durante esta semana. "No es verdad lo que dice. La única persona que se ha quejado ha sido ella y si no lo digo, reviento. No quiero malos rollos con ella pero lo que he visto me ha dolido", ha declarado.

Segundo hijo

También sorprendió al confesar que va a intentar convertirse en madre por segunda vez: "Si me viene natural lo tendré. No me voy a poner en ningún tratamiento". Al parecer, todavía es posible. Eso sí, ha advertido que si se queda embarazada: "Seguramente me tendría que quitar de trabajar. Me han dicho que tengo que estar en reposo absoluto los tres primeros meses".

