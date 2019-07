1 jul 2019 sara corral

Nicolás Vallejo-Nágera se ha convertido en el último expulsado de 'Supervivientes 2019', y ha aprovechado sus últimos momentos en la isla para romper su silencio y hablar libremente sobre Isabel Pantoja, con la que lleva tiempo teniendo ciertos conflictos.

Mónica Hoyos y Albert Álvarez, han acusado ya en numerosas ocasiones a la tonadillera de tener una estrategia y ser una "manipuladora", según ellos. Fue anoche cuando Colate dio su punto de vista y puso toda la carne en el asador.

El empresario comenzaba diciendo: "Ha hecho cosas horribles fuera de cámara, pero parece que Mónica Hoyos y Albert están empezando a decir las cosas como son. Espero que el público valore esto"

El exconcursante aseguraba que sus compañeros estaban en lo cierto, y que la tonadillera es una: "manipuladora, una extorsionista que, además, amenaza continuamente".

"Creo que no es necesario llegar a los límites que ha llegado. Ha utilizado unas formas y ha hecho unas cosas que a mí me parecen alucinantes, y no creo que ella tuviera que hacerlo porque tenía todo de cara, tenía un 80% de posibilidades de ganar a poco que lo hiciera bien. No creo que haya sido así pero, como digo, hago borrón y cuenta nueva e incluso le tengo cariño", sentenció Colate, quién aseguró, que en la isla , ciertos concursantes temen el poder de Isabel y por eso no se enfrentan a ella.

Son cada vez más las polémicas que rodean a la cantante, tendremos que esperar a que finalice su concurso para saber la verdad.

