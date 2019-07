2 jul 2019

Han pasado cuatro años desde de que Carlos Maldonado se proclamara ganador de la tercera edición de 'MasterChef'. Desde entonces, no ha dejado de trabajar: ha abierto su propio restaurante, Raíces, en Talavera de la Reina, su tierra natal, frente al río Tajo. Se unió al proyecto Cena con Mamá, programa semanal de TVE, en el que colabora con la periodista Cayetana Guillén Cuervo. Él, es el encargado de modernizar las recetas tradicionales para que los entrevistados puedan homenajear a sus madres.

Corazón "Espontáneo y dicharachero", con estas palabras se define en su página web y así se ha mostrado a lo largo de la entrevista Carlos Maldonado. Entre refrescos, hablamos de su mascota, ¿tiene una perrita?

Carlos Maldonado Sí. Tengo a Mía, creo que es una dóberman, pero no estoy seguro. Nos la regaló un amigo hace casi un año.

C. No es un regalo cualquiera.

C.M. Yo me he criado con todo tipo de animales: gallinas, cerdos..., y cuando llegó con la perra le dije: no, por favor, que acabo de tener un hijo. Sé la responsabilidad que supone tener un animal en casa, ya que es como tener un niño más, pero era tan pequeña y tan bonita que nos la quedamos.

C. El nombre de Mía no es muy común. ¿Quién se lo puso?

C.M. Lo decidimos entre mi mujer (Ruth) y yo, parecía que se lo estábamos poniendo a un hijo. Nos gustó mucho.

"Me he criado con todo tipo de animales: gallinas, cerdos..."

C. ¿Se parece a alguien de la familia?

C.M.

(Risas). Claro, lleva nuestra sangre, aunque no lo parezca.

C. Dicen que las mascotas se terminan pareciendo a sus dueños...

C.M. Le gusta comer más que a mí, come un saco de pienso por semana y le encanta el pan. Mía es alegre, aunque a veces se pone pesada y lo rompe todo.

C. De pequeños suelen hacer travesuras. ¿Recuerda alguna?

C.M. Antes teníamos un jardín muy bonito y desde que llegó Mía, la casa parece un desierto. (Risas). Todo lo que era césped, ahora es tierra. Es como una excavadora. Si necesitas podar tus plantas o tienes césped, me lo dices y yo te llevo a Mía. En una semana, te deja el jardín como un profesional.

C. Carlos, con tanto trabajo, ¿le da tiempo a atender todas sus necesidades?

C.M. Ahora le dedica más tiempo mi mujer, es la que se encarga de mi hijo Carlos y de Mía. Cuando Ruth no puede, se la llevamos a los abuelos. Si no fuera por ellos, no sé qué haríamos. Están jubilados pero, entre sus perros y los nietos, no lo parece.

Carlos Maldonado junto a su perra, Mía. pinit A.m. Cárdenas

C. ¿Como es la relación entre su hijo Carlos y Mía?

C.M. Se llevan muy bien. Mía parece que tiene conciencia, es delicadísima con él, le trata como si fuera de cristal. Cuando vamos de paseo, Mía siempre está vigilándole, es muy protectora.

C. ¿Cómo responde Carlos?

C.M. Le da besos e intenta chuparla, como se lo ha visto hacer a ella. Quiere hacer lo mismo, pero no le dejamos.

C. Hábleme de su trabajo. ¿Cómo ha resultado su paso por el programa 'Cena con mamá'?

C.M. Ha sido el primer programa profesional del que he formado parte: no era un concurso, no era un concursante. Cuando me ofrecieron este proyecto y vi el formato del programa me gustó muchísimo. Es un homenaje que dan los invitados a sus madres, a esas mujeres que nunca salen, a las que no se les ve la cara. Mirar a la persona que quieres y decirle: "Gracias, mamá, te quiero". Creo que se lo deberíamos decir todos los días. Por muchos amigos que tengamos a nuestro alrededor, una madre es una madre, es la que siempre estará contigo, tanto para lo bueno como para lo malo.

C. ¿Cómo ha sido trabajar con Cayetana Guillén Cuervo?

C.M. Me ha ayudado muchísimo, me ha guiado durante el programa: sin ella no hubiese sido igual. Es una mujer que sabe estar.

C. Carlos Maldonado ha tocado muchos palos antes de dedicarse a la cocina y ahora ha culminado sus sueños al hacer realidad Raíces, su propio restaurante. ¿Cuál es la especialidad de la casa?

C.M. La gente que viene va a encontrar tradición, artesanía. Un concepto gastronómico diferente del que estamos acostumbrados a comer en Talavera. Es el primer restaurante de la zona que ofrece un menú degustación. La vajilla nos la hace nuestro alfarero, que es un crack. Los productos son de la tierra, son platos tradicionales, como las carillas de velada, que son típicas de aquí, y las legumbres. El menú degustación consta de dieciséis platos.

C. Este cambio en su vida, ¿se lo debe a su participación en Masterchef?

C.M. 'Masterchef' ha sido un antes y un después en mi vida. Fue un trampolín, me abrió las puertas, me ha hecho cocinero, porque yo no sabía lo que quería ser. Mi padre siempre me decía: "céntrate, hijo".

C. Vivimos en un país de grandes cocineros. ¿Quién ha sido su principal referente?

C.M. Yo vengo de la venta ambulante, de la calle. Todas las personas que están dentro de las cocinas dejándose la vida día a día, son un referente. Es una profesión muy dura y muy sacrificada. Yo ahora hago lo que me gusta y este año estoy muy contento porque nos han dado un Sol, de la Guía Repsol.

