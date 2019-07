2 jul 2019 sara corral

Santiago Segura es uno de los actores y productores más importantes del país, sin embargo, siempre se ha sabido relativamente poco de su vida personal.

Acostumbrado a tratar de mantenerlo todo en un segundo plano, por primera vez, el creador de 'Torrente', se ha decido a compartir con sus seguidores algunas de las experiencias más duras de su infancia. Y como no podía ser de otro modo, lo ha hecho a través de su cuenta personal de Instagram.

"14 años, entrando en la adolescencia, gordo, con gafas, toreando el “bullying” como mejor podía, intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen haciendo cortometrajes con mi tomavistas súper-8, estudiando siempre a última hora para aprobar asignaturas que no me interesaban, leyendo tebeos todo el rato, dibujando en cualquier espacio en blanco, incapacitado para cualquier tipo de actividad gimnastica, adicto a las sesiones de programa doble de cines de barrio, a los milhojas de Nata y crema, a la televisión y con un negocio de compra/venta/cambio de cómics en El rastro... así era yo", escribía el aclamado actor al pie de todo de su fotografía con 14 años.

La publicación, que ha tenido más de 18.000 likes, se ha llenado de mensajes de apoyo y sorpresa hacía el actor. Su emotiva "carta", nos hace conocerle un poco más, ya que solo sabemos de él pequeñas cosas como, que es alérgico al trigo, o que tiene mujer, María Amaro, y dos hijas, Calma y Sirena.

