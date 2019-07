3 jul 2019

A Mila Ximénez le ha pasado una factura emocional tan grande la boda de Belén Esteban y el roce que le ha supuesto con su amiga, que ha estallado. Pero no como otras veces, que pega cuatro voces en medio del plató de 'Salvame' y de desinfla. No. Un estallido de verdad y que ha alarmado a sus compañeros y a Jorge Javier Vázquez que, además, es uno de sus grandes apoyos delante y detrás de las cámaras.

Hace un par de días, Mila decía haberse sentido incómoda, agobiada ante la presencia de fotógrafos en el enlace de la de Paracuellos de Jarama con Miguel Marcos. No le gustó tener que estar un mínimo pendiente para formar parte de esa exclusiva con la que sorprendió la revista 'Hola' hace tan solo una semana. Ella iba a disfrutar de una fiesta y no lo hizo. Lo manifestó y acabó discutiendo con Belén, aunque esta terminó pidiéndole disculpas por haberla hecho sentir así.

Pero parece que a Ximénez le pasa algo más. Jorge Javier la sentó apartada de sus compañeros para que pudiera explicarse y desahogarse. Lo que puede que no se esperase es que acabase a lágrima viva manifestando sus deseos de irse para siempre de 'Sálvame', de retirarse a su casa en busca de una vida mucho más tranquila que ahora no tiene y que cree merecer ahora que ya va cumpliendo cierta edad.

Quiero irme a casa, porque no tengo nada más que dar"

"Llevo muchos años en esto, en primera línea de fuego, yéndome a casa mal, y ya no puedo más. Quiero irme a casa, porque no tengo nada más que dar", explicaba antes de revelar que lo había hablado con su hermano para que hiciera cuentas y podría irse con la tranquilidad de que no le va a faltar de nada.

Mila seguía en esa especie de confesión cara a cara con el presentador de 'Sálvame': "Llevo hablando de las mismas cosas casi 20 años. No cambia nada, no hay nada nuevo, y hay días que me cuesta muchísimo hacer mi trabajo. Creo que ya no sé hacer mi trabajo. Pensaba que estas cosas no me afectaban...".

La colaboradora se lamentaba de la imagen que proyecta a veces, cuando los nervios pueden con ella: "A veces el cansancio se transforma en ira conmigo pero ahora me está produciendo tristeza. Soy menos yo y eso repercute en la relación con mis compañeros, con mi familia, conmigo misma…", reconocía también. Añadía que tiene "ilusión por desaparecer y ser anónima un tiempo", y que desea y necesita tener tiempo "suficiente para estar con los míos".

Si fue tan solo un estallido o sigue los pasos que dio Terelu Campos hace un par de meses, lo comprobaremos en las próximas semanas.

