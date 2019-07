3 jul 2019

Aunque a veces cueste creerlo y ponerlo en perspectiva, las 'celebrities' sienten, padecen y tienen las mismas preocupaciones que el común de los mortales. Incluso la mismísima Penélope Cruz, nuestra actriz más internacional. Por si a alguno le cabía alguna duda, la de Alcobendas se ha sincerado en una charla con Gwyneth Paltrow que nos ha dejado con la boca abierta.

Ha sido en el marco de 'In Goop Health', un evento que organiza Paltrow, donde se ha sincerado sobre la enorme presión que sufrió poco después de ser madre. Sobre todo en las horas posteriores a dar a luz a Leo, su primer hijo: "Me di cuenta de la cantidad de cuentos de hadas, películas y mensajes de la sociedad que me han llegado por la forma en que salí del hospital la primera vez y la manera en que lo hice la segunda. Éramos dos mujeres diferentes".

"La primera vez me obligué a mi misma a ser una 'superwoman', empeñada en dar a luz de forma natural y doce horas después dejar el hospital en tacones. Ahora echo la vista atrás y me pregunto ¿Quién te pidió que hicieras eso? ¿Quién te pidió que no delegaras, que sintieras que tenías que hacerlo todo por ti misma las 24 horas del día y te olvidaras de cuidarte?", detalla al respecto.

No me estaba respetando ni cuidando a mi misma"

"Y esto no tiene nada que ver con el feminismo. Haciendo eso no me estaba respetando ni cuidando a mi misma", añadía a modo de reflexión tras haber indicado cuándo decidió que no tenía por qué sentirse presionada: "Decidí que iba a estar tres días en el hospital. Estaba en la cama con el bebé y venían mi hijo y mi marido, que me ayudó mucho. Necesitas darte cuenta de que necesitas comer, dormir y darte una ducha".

Más noticias sobre Penélope Cruz...

- Penélope Cruz deslumbra con un vestido que inspirará a las novias

- Estas son las herramientas que necesitas para tener las cejas de Penélope Cruz

- Penélope Cruz lleva el accesorio de pelo que va a arrasar esta primavera