4 jul 2019

Le gusta compartir todo con sus seguidores. Desde los momentos con sus pequeños hasta los detalles de su trabajo. También los percances que sufre con su salud. Tania Llasera es cristalina. En esta ocasión, también lo ha hecho para mostrar el percance de salud que le impide proseguir con su ritmo laboral normal.

Ha sido en Instagram donde la presentadora ha mostrado una foto con gafas de sol, explicando que tiene que resguardar sus ojos de la luz y que, por eso, ha tenido que suspender la grabación que tenía pendiente. Eso sí, le ha restado importancia, para que ninguno de sus 'followers' se alarme en exceso.

"Con gafas de sol y en la cama... Hay días así. Días en los que han de cancelar TODA una grabación porque a tu ojo le da por fastidiar con su #queratitiscronica #dolor y #photofobia", escribía junto a una foto en blanco y negro, en un guiño a ese problema que arrastra desde hace tiempo y del que ha recaído ahora, justo con la llegada de los rayos de sol del verano.

Eso era ayer. Hoy ya ha podido salir a la calle. Lo ha hecho con esas gafas de sol que van a ser sus mejores amigas durante unos días. Y ha aprovechado para hacer un alegato en pro de ser y vestir como a una le dé la gana. Aparcando los complejos. "'Ladies' es muy cansado ser mujer, todas lamentemos lo que no somos, lo que no tenemos, lo que nos falta o sobra", comenzaba Llasera.

"Siempre siendo negativas cuando hay otra opción más saludable, barata y a nuestro alcance: celebrar lo que tengo, lo que soy y no esconderme. Hoy con casi 40 años he sido consecuente con lo que pienso y valiente al quitarme un complejo de encima (I de debajo): HE SALIDO A LA CALLE DE ESTA GUISA, con pantalón corto -casi oprimo de la braga oye-...", prosigue.

Y añade a modo de liberación final: "Y me siento más ligera al quitarme otro pesado #complejo de encima. Librémonos del mal, y pensemos bien de nosotras mismas. ¡Amén!".

