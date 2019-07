5 jul 2019 sara Corral

Albert Álvarez se ha coronado como uno de los mejores supervivientes dentro de la isla, continuamente activo, a pesar de sufrir lesiones y reveses dentro de la isla, el extronista ha luchado de manera insaciable por estar en la final.

En la gala de anoche, el concursante recibía la visita sorpresa de una de las personas a las que más quiere, su hermana, con quién protagonizó un emotivo momento que hizo a todo el mundo llorar.

Lara Álvarez, preguntó sobre la apuesta que el superviviente había hecho con Omar Montes, "Si viene a verme mi hermana, tengo que ir a la final con un tanga, si no viene, se lo tiene que poner Omar", le explicaba Albert.

Fue entonces cuando Lara le indicó que debía escarbar en la tierra buscando una llave que se encontraba atada a una cuerda enterrada, está servía para abrir la gran puerta que tenían enfrente. Albert, sin dudarlo, se tiró al suelo escarbando rápidamente hasta que la encontró.

Al abrir la puerta y ver a su hermana, no puedo contener sus lágrimas mientras la cogía en vilo y la abrazaba fuertemente.

"Estoy feo,¿A que sí?", preguntó Albert. "Que va, el que es guapo es guapo", contestó su hermana que no podía contener la emoción.

Albert dedicó una bellas palabras a esta: "Te quiero, te quiero, antes pensaba que yo solo era capaz de hacer todo, ahora se que no, sin ti, sin mamá, sin papá, sin la gente que me quiere no soy nadie".Fue tan emotivo el momento, que ni el propio Jorge Javier era capaz de interrumpir la conexión.

Quedan pocos días para que llegue la final, y sin ninguna duda, la visita de su hermana ha dado aún más fuerzas a Albert.

