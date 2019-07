5 jul 2019 sara corral

'Paquita Salas', la serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi es uno de los fenómenos del momento, y es que sin ninguna duda está en boca de todos. Aún así, en los últimos días se ha visto envuelta en una gran polémica después de mencionar a un exconcursante de 'Operación Triunfo' 2017 en el 'spot' publicitario de Netflix.

Yolanda Ramos, que interpreta en la serie a Noemí Argüelles, protagoniza el 'spot' en el que se hace mención a Juan Antonio, el exconcursante.

"Nos han dado un don con las redes. De poder ser quien te imagines que quieras ser. Mira Thalía de OT. Esa chavalina no se comía una mierda. Me dijo: 'Tengo menos gusto que Juan Antonio, también de OT. ¿Y qué pasa? La hackeó un turco. Thalía viral. El turco era yo", son las palabras de la actriz.

Frente a este comentario, Juan Antonio se ha manifestado por Twitter diciendo:"Una actriz que no trabaja es una superviviente. Os creí. Pero si dices que una cantante que no tiene tanto curro no se come una mierda pues os recuerdo que vosotros cambiasteis de profesión básicamente por lo mismo, porque como actores terminasteis detrás de una barra".

A lo que Javier Calvo, uno de los creadores de la serie contestó: "¡Hola, Juan Antonio! Nosotros no escribimos ni dirigimos las piezas de marketing, lo hace el equipo de Netflix. De todas formas, seguro que ellos lo han hecho con todo el amor y desde la psicología de un personaje concreto que suele decir cosas incorrectas. Hablaré con ellos".

Thalia, la otra exconcursante nombrada, no se ha manifestado hasta el momento, tendremos que esperar para ver como transcurre este malentendido.

