5 jul 2019

Desde que se conocieron sus nombres, ambas fueron sensación dentro de esa lista de concursantes de un 'Supervivientes 2019' que siempre será recordado, como ayer nos confesaba Jorge Javier Vázquez, como "la edición de la Pantoja". Anoche, Chelo García Cortés y Dakota se quedaron con la miel en los labios de saber lo que es vivir la final de este 'reality'. Sí, ambas, porque se produjo una doble expulsión.

A ellas se les comunicaba, tras el recuento pertinente de los votoso de la audiencia soberana, que tenían que abandonar la isla, y que sería su compañera Mahi quien regresara con el grupo -Omar Montes y Albert la recibieron poco menos que con una fiesta-. Lo hacía como concursante de pleno derecho de cara a hacerse con el premio final.

La colaboradora de 'Sálvame' parecía tener muy bien pensado el discurso. Es lo que tiene pasar tantas horas en una isla, que la cabeza no puede parar de maquinar... "Yo doy las gracias a todos, a la organización y a todo el equipo que está aquí trabajando porque sin ellos, sin vosotros, sería imposible hacer esto". Además, aseguraba irse "con la cabeza muy alta y feliz de lo que he conseguido".

A Dakota pareció importarle menos tener que hacer la maletas. En la votación de los nominados, frente a Mónica Hoyos, perdió. Puede que las palabras de la peruana que, al saber que la había superado en las votaciones dijo que estábamos ante "el triunfo de las mujeres", no le sentara bien. Pero lo cierto es que, cuando tuvo que hacer el alegato para permanecer, como lo hicieron Chelo y Mahi, se mostró absolutamente derrotista: "Yo me quiero ir. Agradezco a la audiencia que me haya apoyado, pero me vuelvo a España". Así será.

Dakota manifestó sus deseos de regresar a España. La audiencia, se lo concedió. pinit telecinco.

Para la semana que viene, tres nominados: Isabel Pantoja, que tuvo que ser evacuada en la mañana de ayer para ser atendida por los médicos, Mónica Hoyos y Fabio. Uno de ellos sentirá el chasco de haber acariciado con la punta de los dedos coronarse y no haberlo conseguido. Como bien dijo Lara Álvarez, comienza la cuenta atrás de 'Supervivientes 2019'.

