5 jul 2019

¿Por qué no estaba Isabel Pantoja entre los concursantes anoche cuando Joge Javier Vázquez hizo la primera conexión con Lara Álvarez en Honduras? Eso es lo que se preguntaron los espectadores nada más verse esa iamgen de todos los participantes juntos... menos la tonadillera. El presentador no tardaba en dar la explicación pertinente.

"Isabel ha tenido que ser apartada del grupo por prescripción médica", anunciaba antes de tranquilizar a sus familiares y a su legión de fans advirtiendo que, a lo largo de la gala, se conectaría con ella para que comprobasen que no revestía gravedad, que se ha hecho por precaución ante la insistencia de la concursante de que se sentía débil.

Y así fue. "Me encuentro muy bien. Quiero tranquilizar a la gente. Me estoy recuperando. Me sacaron de la isla para hacerme unas pruebas médicas que ya me han hecho y estoy a la espera de los resultados. Estoy muy bien cuidada, aunque con muchísimas ganas de volver", eran sus primeras palabras.

Quizás sorprendía su mensaje de después, asegurando que echaba de menos a sus compañeros, puesto que se ha pasado medio concurso queriendo abandonar: "Echo de menos a mis compañeros y la convivencia con ellos. He sufrido y he pasado lo peor en el concurso. Me daría muchísima pena no poder volver, pero creo que sí que lo haré. Tengo que acabar esta aventura lo mejor que pueda, para no defraudar a nadie, ni tampoco a mí misma".

He luchado muchísimo y me daría mucha pena marcharme así"

Tras ver que Isabel estaba perfectamente contralada, Jorge Javier leía el parte médico que le habían preparado: "El lunes, se te realizaron unos análisis que dieron ciertos valores altos. Ayer se te hicieron nuevas pruebas. Deberás estar en observación al menos 48 horas más, para ver si estos -valores- vuelven a estar en índices normales. Hasta el próximo domingo deberás seguir en la Villa Médica del hotel, bajo la estrecha vigilancia del equipo médico".

Ella insistía en que, ahora, por nada del mundo quiere tener que hacer las maletas. Que piensa luchar porque ya no queda nada: "He luchado muchísimo y me daría mucha pena marcharme así. Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido y espero que mi gente también".

Recordemos que esta edición ya sufrió hace un par de semanas una baja por motivos de salud: la de Violeta Mangriñán aquejada de una dolencia en la vesícula. De hecho, la noche del miércoles tuvo que pasarla hospitalizada, tal y como ella mostró en sus redes sociales, precisamente por las dolencias que arrastra desde que participó en el 'reality'.

