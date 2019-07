5 jul 2019 sara corral

Esta semana, Mónica Hoyos y Dakota Tarraga, han sido las nominadas para salir de 'Supervivientes 2019'. Ya en la recta final, los concursantes están más nerviosos que nunca, y Mónica estaba más que segura que la nueva expulsada sería ella.

Sin embargo, para su sorpresa, la audiencia ha decidido salvarla, y ella no ha podido contener su emoción. Ha revolucionado la Palapa con gritos y agradecimientos a la audiencia mientras abrazaba fuertemente a sus compañeros y a Lara Álvarez.

Tras la felicidad de la concursante, Jorge Javier ha tenido unas palabras para ella, y es que la peruana, que más de una ocasión había culpado a la audiencia de únicamente votar a quienes generan peleas, había sido salvada por esta.

"Ya en varios concursos habías dicho eso de la audiencia Mónica, y te digo, que esa misma que dices que solo vota a quienes gritan y generan conflictos, es también la que te reincorporó con el grupo y la que ahora te ha salvado de la expulsión", sentenció el presentador.

"Estoy representado a todas las mujeres del mundo", dijo Mónica, algo a lo que Jorge Javier no pudo hacer oídos sordos. "No Mónica, no te confundas, no estas representando a nadie, te estas representando a ti misma, que ya es bastante", le dijo a modo de reprimenda.

Quedan pocos días para la final y las actitudes de los concursantes son lo más importante.

