5 jul 2019

La semana pasada se publicaba la lista de morosos con Hacienda. Una relación de nombres y empresas en la que encontrábamos muchos nombres conocidos -por primera vez aparecía el de Paz Vega- y de la que salían otros que ya estábamos acostumbrados a ver -por ejemplo, el de Kiko Matamoros-. Esto no quiere decir que el colaborador de 'Sálvame' haya saldado su deuda, simplemente, que ahora debe menos de un millón de euros a las arcas públicas.

Él mismo lo explicaba ayer en 'Sálvame', donde detallaba qué es lo que había pasado para que no le encontrásemos allí todos los que fuimos directos en busca de su nombre. "Debo diez céntimos menos para el millón", decía con sarcasmo antes de añadir con más serenidad: "He ido pagando la deuda y seguro que no debo más de un millón".

El colaborador de Telecinco, que en la lista de 2018 adeudaba 1.016.643,20 euros, se enfrentaba a los reproches de su compañera Gema López y acababa zanjando la discusión de manera tajante: "A lo mejor Hacienda me acaba debiendo dinero a mí".

A lo mejor Hacienda me acaba debiendo dinero a mí"

¿A qué se refería? "Estoy harto de decir que tengo presentado un recurso en el Tribunal Económico Administrativo Central y está pendiente de resolución, y lleva ya para dos años. El día que se resuelva ya diré quién debe a quién", decía con rotundidad y para refrescar la memoria a los que lo hubiesen olvidado.

"Si resulta que no les corresponde reclamarme esa suma de dinero, todo lo que yo he pagado me lo tienen que devolver, y con intereses. Se le puede dar la vuelta a la tortilla de tal manera que Hacienda me acabe debiendo dinero a mí. Y una suma importante, al menos medio millón de euros", ahondaba en detalles ante las preguntas de la presentadora, Carlota Corredera.

Además, también recordaba que, desde hace casi tres meses, tiene derivada esa deuda a su exmujer, Makoke, con quien puso el punto y final a su matrimonio a finales del pasado verano. Eso sí, aclaraba que esta había presentado un recurso y que estaban a la espera de la reslución.

Más noticias sobre Kiko Matamoros...

- Kiko Matamoros destapa por qué Belén Esteban no tiene deudas

- El dardo con el que Kiko Matamoros podría arruinar a Makoke

- La humillación de Kiko Matamoros a Paz Padilla