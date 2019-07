8 jul 2019 sara corral

A pocos días para que Chelo García Cortés llegue a Madrid, la superviviente ha decido hablar lanzando un dardo envenenado a algunos de sus compañeros de 'Sálvame'.

En la gala de ayer de 'Supervivientes 2019', el programa propuso una prueba final para la que sería la nueva expulsada, decir toda la verdad a cambio de comida, algo que sin dudarlo ni un segundo, Chelo aceptó.

Lara Álverez preguntó entonces algo que traería mucha cola,:"¿A qué compañeros has echado de menos y menos de menos?". Algo a lo que la colaboradora contestó rápidamente:"A la que he echado más de menos es a Belén Esteban pero la he tenido. Y la he echado de menos porque no he podido estar en su boda, pero sabía que si yo no estaba en su boda era que yo estaba aquí; que es donde yo quería estar"

"A las que menos he echado de menos han sido a María Patiño y Gema López", sentenciaba, y añadía: "Y me han dado igual los que se han atrevido a criticarme sin yo haber venido aquí. A los que me han dicho que soy un mueble, yo no soy ningún mueble y los que me han criticado, que son amigos y que no tendrían valor para venir aquí".

Tendremos que esperar a que Chelo vuelva a su trabajo para ver como se han tomado sus compañeros estas palabras. Mientras tanto, seguiremos expectantes a la llegada a plató de la expulsada a Madrid el jueves.

