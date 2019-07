10 jul 2019 sara corral

Tras tener que abandonar 'Supervivientes 2019' a pocas semanas de la gran final por un grave problema de salud, del que todavía no se tienen detalles. Isabel Pantoja se ha mirado por fin en un espejo para ver su gran cambio físico tras su paso por la isla.

Y es que la tonadillera ha perdido, ni más ni menos, que 9 kilos y 500 gramos. Dato que tras conocer por un comunicado del 'capitán Morgan', ha hecho que la exconcursante se rompiera en un mar de lágrimas.

"Que delgada estoy, no tengo piernas, ni culo", decía la cantante mientras no podía apartar la mirada del espejo. "Aún así, no me veo tan mal como pensaba, muy delgada, pero estoy bien, mira que cutis", decía entusiasmada.

Por primera vez, el video de la reacción de la concursante no se emitió en directo, si no que se trataba de una grabación, algo que sorprendió a todo el público ya que esperaban que el presentador pudiera hacerla algunas preguntas.

"Se nota que soy una superviviente, este cambio es de una superviviente", sentenciaba mientras reía mirándose al espejo.

El concurso de Isabel Pantoja ha dado mucho de lo que hablar, y es que ha sido todo un hecho histórico que la tonadillera acudiera al concurso, lo que no sabe todavía es toda la polémica que la espera a su vuelta a España.

Tendremos que esperar al jueves para poder ver su reacción y su entrevista.

