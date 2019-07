11 jul 2019 sara corral

Compartir en google plus

Que el plató de 'Sálvame' iba a saltar por los aires, era ya más que evidente, y que las palabras de Chelo García Cortés dentro de 'Supervivientes 2019' iban hacer ardes a los colaboradores, también. Es por ello que sin dudarlo estos han ido directamente a por ella.

Belén Esteban, también colaboradora y amiga, no ha podido aguantar la presión y ha decido salir del plató tras la bomba que Kiko Hernández había decidido soltar sobre la exsuperviviente.

Violeta Mangriñan, también exconcursante del 'reality' contó ayer que Chelo había acusado al programa de ser una secta en la que Mila Ximénez "manejaba el cotarro", es por ello que los colaboradores han saltado, y lo han hecho donde más duele.

Ya en varias ocasiones han comentado que Chelo les debe dinero por un préstamo que la hicieron, sin embargo, ayer, Kiko Hernández soltó la bomba. "Cuando un amigo te acompaña al prestamista lo mínimo es devolverle el dinero, y mira lo voy a decir, el amigo que te acompañó soy yo", dijo Kiko dejando helados a los colaboradores.

"Si eres su amigo, esto que acabas de decir es peor que no devolverte el dinero", le recriminó Gemma López.

Fue en ese preciso momento cuando Belén Esteban se levantó y se marcho. "Hay cosas que yo creo que no, hay cosas que yo creo que no se deben decir", no paraba de repetir la princesa del pueblo mientras Jorge Javier la pedía que volviera a plató.

"Te vas a arrepentir de esas palabras", le dijo Jorge a Kiko.

Tendremos que esperar a que Chelo vuelva a su puesto de trabajo como colaboradora para que puedan hablar cara a cara. ¿Habrá reconciliación?.

Más noticias sobre 'Sálvame'

- La confesión más dolorosa de Jorge Javier Vázquez

- La advertencia de María Patiño a Carmen Borrego para la boda de Belén Esteban

- El emotivo discurso de María Patiño en la boda de Belén Esteban