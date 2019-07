11 jul 2019

El clan Kardashian a veces también toca fondo. No sólo te pasa a ti. Y esta vez le ha tocado a Kourtney Kardashian que se siente realmente amenazada en un punto delicado de su vida. Pero, no sabe realmente por qué y eso le frustra aún más.

No ha perdido a nadie, ni se siente fracasada pero su hermana Klhoé le ha hecho darse cuenta de algo y es que Kourtney está incompleta. ¿A todos nos ha pasado alguna vez, no? Pero el problema de la mayor de las Kardashian es ese. Que se hace mayor y no está preparada para afrontarlo de la mejor manera posible.

Kourtney Kardashian está pasando una crisis, la crisis de los 40. No recordamos haberla vivido con ella en sus 30 pero ahora el punto es más crítico. ¿Está sola? ¿Volverá con Scott? ¿Por qué hay tantos rumores sobre ella? Algo raro está pasando y ella misma se pone a reflexionar: "Te hace analizar dónde estás en tu vida", le cuenta a Klhoé que está sentada atentamente hablando con su hermana que se siente más incomprendida que nunca. "Ojalá tuviera más tiempo". ¿Para qué? Además de los planes que tiene para quedarse embarazada, a Kourtney definitivamente le falta algo.

"Siento que quiero llorar porque es como 'tienes tantas cosas y simplemente deberías ser feliz'", dice mientras Khloé le anima y ella empieza a llorar desconsolada. En medio de este avance de la 17 temporada de 'Keeping Up With The Kardashians', viviremos muchas de las transiciones de las hermanas, y esta será, sin duda, una de las más importantes. ¡Ni en verano nos abandonan!

Para más, el vídeo teaser zanja con una reflexión de Klohé que es la clave para entender a Kourtney Kardashian: "Creo que tu alma no está feliz, creo que te sientes incompleta de alguna manera. Por eso tienes miedo". ¿Qué pasará a partir de ahora?

