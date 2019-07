13 jul 2019

Tras conocer la reciente ruptura entre Gloria Camila y Kiko Jiménez y las supuestas infidelidades de la hija de Ortega Cano hacia el colaborador de 'MYHYV', el torero se ha pronunciado sobre la situación, pero no ha querido mojarse en ningún momento.

El programa 'Socialité' se ha acercado hasta los alrededores de su residencia en Madrid para conocer el estado de la familia al conocer la noticia sin obtener una gran respuesta. "Son cosas de la juventud, es un tema de ellos", explicaba Ortega Cano.

Sí ha querido dejar claro que su hija se encuentra bien y que ya hablará cuando vea oportuno: "Veo a mi hija bien. He hablado con ella y ahora está en Andalucía y bien", sentencia. Tampoco ha querido posicionarse evitando la pregunta de si le había cogido cariño a Kiko en estos cuatro años: "No me ponga a mí en medio de la situación, ¿vale?. Es un tema del que no quiero opinar ni hablar de momento".

Quien sí se ha posicionado es Rocío Flores Carrasco, la sobrina de Gloria, que le envió un mensaje a Kiko tan pronto supo de lo ocurrido. "Tienes muy poca vergüenza diciendo lo que has hecho después de la acogida que has tenido en nuestra familia. Se te debería caer la cara de vergüenza. Te hacía por una persona con dos dedos de frente y con neuronas, sobre todo. Un aprovechado más en la familia", sentenciaba duramente Rocío Flores.

Por el momento habrá que esperar a que Gloria Camila hable sobre la ruptura, pero todo apunta a que lo suyo con Kiko no tiene vuelta atrás.

