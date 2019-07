14 jul 2019

Solo con decir Edurne, así, sin apellidos, ya sabemos de quién estamos hablando. Aunque ella hace gala de que no sería nadie sin el apoyo de sus padres en todas las etapas de su vida. Por lo que añadimos el García Almagro para que arranque la primera sonrisa al leer esta charla. Una sonrisa perfecta que no desaparece ni ante las críticas injustificadas, ni ante los madrugones previos a la grabación de la serie que tiene entre manos.

Pero su gran proyecto ahora no pasa ni por bodas, ni por hijos. Vivir el presente es su mantra y su vuelta a la música tras casi cinco años sin subirse a un escenario es lo que le tiene centrada al 100%. Metódica, exigente, trabajadora, risueña, feliz y con un sentido del momento que hace que sea artista por encima de cantante, actriz o jueza de talentos. Charlamos con Edurne sobre el ahora, el pasado y una pincelada del futuro.

Corazón Llevas varios años sin dar señales de vida musicalmente hablando. ¿Qué ha pasado?

Edurne Así es. Han sido algo más de cuatro años. Siempre hay momentos en los que es necesario parar, oxigenarse y reflexionar. En aquel momento llevaba seis discos y quería poder involucrarme al 100% en todo lo que hiciera. Y así ha sido hasta que he logrado crear el tema que considero idóneo para volver. ¿Que podría haber sido menos tiempo? Pues supongo que sí, pero decidí volver cuando llegara el momento, sin forzarlo.

C. Edurne, siempre ha sonado a pop y ahora, con 'Demasiado tarde' suena diferente. ¿Qué ha cambiado?

E. Es distinto, sí. Aunque yo me considero artista pop, es verdad que hay que evolucionar. Y lo que pasaba hace cuatro años en la música no es lo que pasa ahora. Este tema es más latino sin llegar al reguetón, porque no soy cantante de reguetón, aunque me apetecía acercarme más a los ritmos latinos actuales.

C. Ahora también compones tus canciones.

E. Hasta ahora las canciones eran de terceros y yo participaba solo en algunos arreglos o letras. Con esta canción es cierto que me estreno como compositora. He dejado muchos temas en el camino, pero este en concreto me convenció del todo. Luego hice la prueba y se lo puse a mi entorno y el resultado es que gustó mucho. Cuando las cosas salen del corazón, funcionan.

C. Pero esta canción ¿es autobiográfica?

E. (risas) No, no. Ya me lo han dicho alguna vez. Me gusta escribir de situaciones que le pueden pasar a cualquiera, pero esta en concreto le pasó a una buena amiga y eso me inspiró. Habla de esas relaciones en las que por no hablar las cosas a tiempo, por el orgullo y perder la comunicación a veces se hace demasiado tarde para arreglarlo. Pero no, no es mía. Yo estoy muy bien con mi chico. Estoy preparando otras canciones que sí son más personales.

C. ¿Habrá álbum?

E. La idea es que sí, sacar un par de canciones más y el año que viene el álbum. Quiero hacerlo con tranquilidad.

C. En estos casi cinco años de ausencia, ¿te planteaste en algún momento no volver a la música?

E. Dudar no he dudado. Sabía que quería volver, pero te reconozco que en algún momento no sabía si iba a poder, porque no quería hacerlo de cualquier manera. Suponía que iba a llegar, pero si no era como quería hacerlo, pues no sé. Al final las cosas pasan como y cuando tienen que pasar. Yo soy muy de vivir el momento, el presente. El futuro ya llegará.

C. ¿Te dio miedo en algún momento?

E. Eso sí. Porque ves que pasa un año, otro, otro y no das el paso. Y la vida sigue su curso y te da miedo que no llegue ese momento de retomar tu carrera musical.

Jota Abril y Edurne durante la entrevista. pinit alberto bernárdez

C. Llegaste a Got Talent (Telecinco) como la nueva y ahora eres veterana.

E. Cierto, porque Risto no estuvo la primera edición. Así que soy la veterana (risas). Grabamos ahora la quinta temporada y estoy muy feliz. Recuerdo el vértigo del primer año. Me moría cuando le tenía que decir a alguien que no. Yo he vivido muchos castings y sé lo que es eso. Un no, duele. Luego ya aprendes a decirlo de una forma constructiva.

C. ¿Te ves en un magazine, un programa de música, un concurso o un reality?

E. Ahora estoy muy a gusto en Got Talent. En un reality no me veo al menos de momento. Un magazine no me importaría.

C. Comenzaste colaborando en Servir y proteger (TVE) y ya tienes papel fijo.

E. Justo ahora mi personaje ha salido de la serie hasta septiembre. Me he ido a Barcelona (risas), pero vuelvo en breve y será personaje fijo. El mayor reto que he tenido en mi carrera ha sido levantarme a las cinco de la madrugada cada día para rodar la serie. A las cinco en pie, a la seis me recogían, maquillaje y a grabar con el guión aprendido.

C. ¿Qué más te gustaría hacer? Porque veo que te atreves con todo.

E. Pues me encantaría hacer la banda sonora de una película e incluso una película como actriz. Un musical si se puede pedir (risas).

C. ¿Te preocupan las etiquetas en facetas que no son las tuyas inicialmente?

E. Lo he pensado mucho. Y es cierto que en España somos muy de encasillar y poner etiquetas. Si eres cantante, a cantar y ya está. No puedes hacer nada más. Y yo no pienso así. En mi caso me siento feliz de poder tener oportunidades en otros campos y crecer como artista. Pero sí, siempre toca demostrar un poco más.

C. ¿Cómo llevas las críticas?

E. Yo soy de enfadarme bastante poco. Todos tenemos nuestros días, pero a cada cosa su importancia. Si te refieres a las críticas gratuitas en redes sociales, el momento en el que más lo noté fue en Eurovisión. Representas a tu país y todo son críticas. Ahí me di cuenta de que la que tenía que estar contenta con lo que hacía era yo misma. Yo quería algo nuevo para el festival y eso conlleva muchas opiniones. También te digo que cuando se habla de redes sociales, parece que es todo el mundo y para nada. De hecho es un porcentaje bastante pequeño, y es que es más fácil entrar en Twitter y criticar que decir algo bueno. Leo las críticas sin obsesionarme y acepto las constructivas.

C. Rosa López se ha postulado para Eurovisión 2020.

E. No lo sabía, pero me parece estupendo. Rosa es una grande y sería ideal.

Me encantaría hacer la banda sonora de una película e incluso participar como actriz"

C. Vamos al principio. ¿Cuándo sabes que la música es lo tuyo?

E. Con nueve años, en un grupo infantil que se llamaba Trastos.

C. ¿Y cómo se llega ahí?

E. Pues, aunque sea un tópico, empecé en una agencia de modelos porque mi madre acompañó a una amiga y al final me eligieron a mí para hacer cosas de publicidad. Poco después, la agencia quería hacer un grupo infantil y mandé una cinta cantando Whitney Houston y me seleccionaron. Recuerdo el primer concierto en Santoña y no tengo idea de cómo describir lo que sentí aquí (se señala al estómago), pero me di cuenta de que eso es lo que yo quería hacer.

C. ¿Y tus padres? ¿Qué dijeron?

E. Con nueve años, mis padres sabían que el grupo duraría lo justo. Pero tuve la suerte de que me apoyaron siempre que continuara con mis estudios. Me apunté a clases de canto, de solfeo y de guitarra. Mientras sacaba los estudios cantaba en entregas de premios y en cenas donde nadie te hace caso. Terminé mis estudios básicos, empecé Química pero no me convenció, hice un año de Veterinaria y con 19 años, llegó Operación triunfo

C. Ahora vives en Manchester con tu chico. ¿Echas de menos España?

E. Bueno, justo ahora vivo más en Madrid. Pero estoy entre allí y aquí, suelo ir mucho. He tenido épocas en las que he estado más en Manchester y se echa de menos España, especialmente, la comida.

C. ¿Seguiréis con nuevos destinos o ya el siguiente os traerá aquí?

E. Ya se verá. No hay nada planeado.

C. ¿Y de otros proyectos profesionales?

E. En breve grabamos Got talent, sigo con Servir y proteger y algún proyecto que va a llegar pero no puedo decir porque se gafa.

