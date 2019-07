15 jul 2019 sara corral

Isabel Pantoja ha sido una de las concursantes más polémicas de 'Supervivientes 2019', y como tal, ha incendiado el plató del 'reality' a su vuelta. La tonadillera, que se emocionó recordando su historia con el torero Paquirri cuando Jordi González le puso el video donde ella le contaba tan bonita historia a Mónica Hoyos, examiga y compañera de la entrevistada, ha querido manifestarse sobre ello.

"No me arrepiento porque como es la verdad. Es mi historia. La cuento yo en primera persona. Se la conté porque yo creí que era buena gente, pero me ha demostrado que no lo es", decía la tonadillera.

"Yo se lo conté porque confiaba en ella", decía la tonadillera entre lágrimas, mientras aseguraba que Mónica se "acerca al sol que más calienta". Frente a este motiva historia, Jordi le aseguro que jamás la había oído contarla de una manera tan bonita y tierna.

Y además, le dio una noticia que la dejó más que sorprendida. "No sé si te lo habrán dicho tu hijos, pero frente a todo pronóstico, Mila Ximénez te ha defendido con devoción".

"He tenido que ir a 'Supervivientes' para que algunos colaboradores me conozcan", sentenciaba la tonadillera mientras solo tenía palabras de agradecimiento hacía Mila Ximénez.

