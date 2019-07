16 jul 2019

Anabel Pantoja ha recibido los comentarios más duros de toda su colaboración en 'Sálvame': la traición de una amiga y los insultos de Kiko Hernández. Aún así, ha seguido defendiendo a su tía, Isabel Pantoja, aunque se le escapasen datos que no debería haber revelado.

El problema surge cuando afirma: "A mí me llega de que querían que estuviera mi tía cómoda. Querían escuchar a mi tía (Isabel Pantoja)". Todos los colaboradores se vuelven locos porque sus palabras confirman que Isabel Pantoja vino a Telecinco con un trato de favor. Y, después de esto ella intentó explicarse:

"Lo único que sé es que por lo visto al principio, en el debate que queremos saber, lo que se vio fue un vamos a escuchar con Isabel Pantoja todos los vídeos –y yo veía a los regidores organizar– porque querían las primeras impresiones. Querían escucharlas. Entiendo que Lydia no pudiese preguntarle cosas".

Pero los colaboradores no querían dar su brazo a torcer con otra Pantoja. "Como todo el programa que es lo que llevo diciendo tres meses y nadie ha entendido. Y ahora llega la sobrina y lo confirma. Entrada a medida, salida a medida y entrevista a medida. Y ella que se tiraba de los pelos llega hoy con su santo fandango y lo confirma", decía Gema López empezando a endurecer la conversación.

Como superviviente es tan mala como tú defensora" Gema López

Por si fuera poco siguió explicándolo y terminó insultando a su amiga y compañera Anabel Pantoja por sus comentarios. "Ella viene, Isabel Pantoja, creyéndose que ha sido una gran superviviente, que ha soportado lo que no ha soportado nadie, que no ha tenido trato de favor y que es todo absolutamente mentira porque todo el mundo ha remado a favor de Isabel Pantoja: la cadena, la productora y nosotros mismos", comenzaba diciendo y criticando que no se admitiese que la tonadillera era una mimada de la cadena.

"Y ella que es incapaz de reconocer eso porque se cree que es la más, hoy viene Anabel Pantoja y todo el argumento de su tía lo tira afirmando que ayer la entrevista era sometida. Querida la entrevista como lo ha sido todo. Así que le dices a la tita que como reality y que como contenido muy bien, pero como superviviente es tan mala como tú defensora", zanjaba. Anabel Pantoja, conteniendo las lágrimas se alejaba de los colaboradores y, después de obligarla a seguir con ellos, viene Kiko Hernández y suelta: "Yo soy tu tía y te llamo y te digo "sal de ese plató, hija mía, que tienes las neuronas justas para merendar y desayunar"". ¿Normal que se fuese del plató, no?

