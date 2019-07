17 jul 2019

La guerra en redes sociales continúa por ese romance que nunca existió entre Lady Gaga y Bradley Cooper. Los 'haters', como es de esperar, no se cansan y siguen haciendo de las redes sociales un campo sin filtro lleno de duras críticas e insultos. Esta vez ha sido Lady Gaga la que ha tenido que lidiar con ello, más estrenando una nueva imagen, marca y proyecto.

En medio de una de las publicaciones más sinceras que ha publicado la cantante en su Instagram, las críticas comparándola con Irina Sahyk llovían. Lady Gaga presenta una línea de maquillaje inspirada en el proceso de construcción de su personaje y de ella misma. "Fue entonces cuando inventé a Lady Gaga. Encontré al superhéroe dentro de mí mirándome en el espejo y viendo quién quería ser", escribía para todos sus seguidores explicándoles por qué se sentía tan identificada con dicho proyecto y productos que acaba de lanzar.

¿Qué tiene que enseñarle a estas alturas Irina Shayk a Lady Gaga? Pues que te lo expliquen sus 'haters'. "Qué campaña más fea, ya podías aprender de Irina", escribían comparando su foto con las campañas que realiza la modelo para otras marcas. La grandísima diferencia es que esta marca es propia del mismo personaje que se está desnudando profesional y personalmente hablando a los futuros consumidores.

Lady Gaga e Irina Shayk, amiguísimas. pinit GETTY

"¿Es verdad que te has trasladado a casa de Cooper? Si es verdad, entonces eres nastygaga", le escribían ignorando el mensaje de la cantante la que, al parecer, todavía no ha conseguido dejar claro que entre ella y Bradley Cooper no hay nada. Y, por si fueran poco estos insultos, la campaña le acusaba directamente del divorcio de Irina y Bradley: "¡Ella se lo robó como una persona roba un coche a otra!". Nadie puede robar a quien no quiere ser robado, en el caso de que así fuese.

