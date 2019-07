17 jul 2019

¡Bomba! Gema López se para en medio del plató de 'Sálvame' y vuelve a nombrar a quién menos esperábamos: José María Gil Silgado. Y, como no, Sofía Suescun vuelve al centro de la polémica porque es esta la nueva amiga de Gil Silgado según ha confirmado un amigo suyo.

Después de su polémica ruptura con la ex miss María Jesús Ruiz, y las idas y venidas judiciales por la custodia de su hija, Gil Silgado es centro de las miradas por el amor. Otra vez, sí. Y Sofía Suescun que no termina de salir de la tormenta de Kiko Jiménez con Gloria Camila también está metida en esta historia.

"Es que a mí con quien me están diciendo que está Sofía, y demás lo tengo que confirmar, me estoy quedando muerta. Es alguien muy conocido, de quien aquí hemos hablado mucho. Pero como a mí no me cuadra ese perfil. Estaría Sofía hablando mucho y quedando mucho con una persona cuyo perfil a mí no me cuadra en absoluto", comenzaba contando Gema López que se ponía incluso nerviosa ante las sospechas de que esto fuese o no verdad.

"Hay un amigo de un señor muy conocido por todos nosotros del que hemos hablado horas y horas, que no sólo ha entrado por teléfono y ha tenido discusiones con muchos de nosotros sino que también se ha sentado en el 'Deluxe'. Este amigo dice que Sofía se estaría viendo con este señor en Madrid y que han tenido varias conversaciones telefónicas. No me sorprende pero viendo quién es este señor yo me he quedado que no me atrevo a confirmar esto", decía desesperando a sus compañeros mientras se escuchaba a Mila Ximénez (una de las que más problemas ha tenido con Gil Silgado) identificar al personaje y gritar por todo lo alto en el plató de 'Sálvame'.

Sofía Suescun podría estarse viendo con José María Gil Silgado, ex de María Jesús Ruiz. pinit GTRES

Y es cuando dice Gema López: "Este señor tiene 60 años. Un señor que tuvo una ruptura muy sonada con una persona desconocida y posteriormente con una miss", que Kiko Hernández dice el nombre y la colaboradora sentencia: "Un amigo de José María Gil Silgado dice que José María y Sofía se habrían visto y que han mantenido conversaciones telefónicas".

Mientras se escuchaba en plató ante las caras atónitas: "¿Qué tendrá el agua cuando la bendicen? ¿Qué tendrá Gil Silgado que se lleva a todas las guapas y luego otros no pillamos nada?", se lamentaba Kiko Hernández.

