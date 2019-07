18 jul 2019

El castillo de naipes de Gloria Camila se viene abajo. No se acaba todavía la pesadilla de Kiko Jiménez en su defensa (o no) de su relación con Sofía Suescun. Sin embargo, la que sí que pone punto y final a su historia y no por decisión propia es Gloria Camila. ¿Se pronunciará su familia que culpaba a Kiko de la ruptura de la relación?

Después de escuchar a Albert Barranco contar con todos los detalles lo que pasó realmente con Gloria Camila nadie da crédito a lo que se había rumoreado antes. Todo se queda corto y más la historia que alimentaba la familia de Gloria Camila. "Yo estaba un día en Barcelona y recibo un mensaje por WhatsApp de Gloria que venía a Barcelona por trabajo que si nos veíamos, para cenar o lo que sea. Y después de cenar me dijo que podríamos ir a tomar algo con unos amigos. Uno de sus amigos dijo de ir a una discoteca. Y, evidentemente nos liamos", contaba Albert Barranco, de 'MYHYV'.

Albert Barranco asegura que si no lo admitió desde un principio fue por Gloria Camila: "Me lo pidió ella que no lo contara". Pero ahora se ha cansado de que le llamen montajista o le acusen de aprovecharse de su popularidad.

"Le pedí que fuese contundente. Que si fue que sí me dijera que sí que si fue que no me dijera que no. Es que me lo negó todo. Esto para mí es una cornada con doble trayectoria. Es duro y lo intuía. Ese tema se quedó anclado porque yo quise porque no quería conocer más mierda", sentenciaba Kiko tras escucharle, pero ella también ha hablado.

"Pues, es que prefiero mantenerme al margen y no contestar a este tema. Yo ver, oír y callar. Así es la vida. A veces te toca a ti estar en el punto de mira y ya está", decía Gloria Camila sin mojarse realmente sobre todo lo que se estaba diciendo. Y, respecto a que su ruptura fuese pública, no quiso ni comentar. "Yo no voy a hacer de esto un show o un espectáculo. Después de todo esto me espero cualquier cosa", sentenciaba sobre la relación de Kiko y Sofía Suescun.

