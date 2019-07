20 jul 2019

Quién iba a pensar hace un año que Isabel Pantoja y Omar Montes (expareja de su hija Chabelita) acabarían siendo íntimos amigos y que además participarían en la edición de Supervivientes 2019. Una nueva temporada del reality que esta vez ha conseguido alcanzar cifras históricas gracias a la participación de la tonadillera y eso a pesar de que la cantante comenzó mostrándose reticente a convivir con la expareja de su hija.

Pero como siempre dicen, el roce hace el cariño y parece que Omar Montes ha acabado por ganarse definitivamente a su exsuegra, hasta el punto de que la tonadillera lo ha llegado a defender en numerosas ocasiones durante esta nueva temporada de Supervivientes. Y a pesar de las duras declaraciones que Omar Montes hizo en ausencia de la tonadillera: "No me gustaría que volviera Isabel. Estoy mejor sin ella. Tiene una energía negativa que a mí no me viene bien y creo que al resto del grupo le pasa lo mismo", confesó cuando Isabel Pantoja fue apartada del programa por problemas médicos.

Parece que esas declaraciones le han importado más bien poco a la tonadillera y este jueves en la final no dudó en pedir el voto para Omar Montes. Aunque llegó a admitir que estaba dividida entre él y Fabio.

Pero a pesar de ese corazón dividido, parece que Isabel Pantoja ha caído finalmente a los encantos del mismo hombre que consiguió seducir a su hija. Tanto es así, que nada más conocer que Omar Montes sería el ganador de Supervivientes 2019, Isabel Pantoja visiblemente emocionada se abalanzó, ante sorpresa de los presentes, sobre el concursante y no dudó en plantarle varios besos en la boca ante la mirada perpleja del madrileño que no pudo evitar cerrar con fuerza los ojos sin saber cómo reaccionar.

Isabel Pantoja planta un beso en la boca a Omar Montes tras ganar Supervivientes 2019. pinit Gtres.

Un beso que las cámaras no pudieron evitar capturar y con el que Isabel Pantoja ha vuelto a hacer historia en esta última gala del programa en la que Chabelita Pantoja no estuvo presente ¿Cómo se habrá quedado Chabelita después de ver a su madre tan apasionada en público?

