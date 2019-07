22 jul 2019 Sara corral

La relación entre Albert Álvarez y Violeta Mangriñan, ambos concursantes de 'Supervivientes 2019', se vio truncada cuando tras el polémico acercamiento entre Fabio Colloricchio y la joven, Albert decidió contar frente a las cámaras las supuestas intenciones que Violeta tenía de pactar un affaire con él para poder dar juego y estar en boca de todos durante el concurso.

Frente a estas acusaciones, la joven exparticipante de 'Mujeres Hombres y Viceserva', decidió cortar la relación con quien según ella consideraba su "amigo", y en repetidas ocasiones le acuso de ser un falso y un mal compañero.

En la gala de anoche, cuando Jorge trató de poner paz entre Isabel Pantoja y Albert, este dijo: "Yo es que no sé ser un falso, así que estoy regular". Fue ese comentario el que hizo que Violeta revolucionara el plató." Pues conmigo has sido un falso y un mal amigo", dijo la joven que sentenció sus palabras con una "peineta",

En ese mismo instante, ambos se enzarzaron en una fuerte discursión de a cual los presentes no daban crédito. "Yo nunca he sido su amigo, la he visto dos veces la calle", y añadía: "Me dice a mí, pero ella le va tocando el culo a su expareja".

"Que mentiroso eres. ¿Puedo sacar mi móvil?, Porque tengo las pruebas, lo tengo todo ahí", decía la joven, que añadía:"Yo sí te consideraba mi amigo, perdona por equivocarme Albert".

"He dicho siempre la verdad, y eso es lo que duele", decía Albert dando por zanjada la discursión.

