23 jul 2019

Omar Montes ya lo había confesado en la isla de Honduras: él quiere formar una familia y ojalá sea con Chabelita Pantoja. Esta vez no sólo tiene idea de cómo va a iniciar su plan de reconquista sino que ha involucrado a Isabel Pantoja en él.

Aunque Isa esté muy feliz con Asraf, ha tenido muchos detalles con Omar Montes. Así mismo se lo contaba él a su amigo Fabio. Y, ahora, lo justifica: "Fue un día muy agradable que pasé con el flaco y venía de pasar mucha fatiga. Familia, sí. Yo estoy buscando desde hace bastante tiempo formar familia. Yo eso de estar con una y mañana con otra yo ya he pasado esa fase. Estoy aburrido. Quiero formalizarme. Me gustaría llegar a casa y estar con mi hijo, con mi mujer, hacer planes juntos…".

Isabel Pantoja, que respeta la relación de su hija con Asraf, asegura que para ella lo más importante es verla feliz. "Yo mientras la vea feliz… Yo cuando estuvo con Omar yo la vi muy muy feliz. Él estaba que se le caía la baba", contaba mirando a Omar. "No voy a decir enamorado pero me acuerdo mucho de ella porque me hacía sentir muy bien. Si Asraf no existiera sí (volvería a intentarlo)", confesaba entonces Omar porque, al parecer, se le sigue cayendo la baba.

Y llegó en ese momento el de mayor tensión en la gala puesto que el ganador de 'Supervivientes' le pedía a Isabel una ayuda: "De hecho Isabel, si me puedes echar un capote y mojarte un poco… Gracias". Eso sí, ella se desentendió porque no quiso contar que recadito le mandó Chabelita a Omar por respeto a su relación actual. Imaginad a Asraf viendo esta gala…

"Estoy deseando verla y hablar con ella en plan amigos. Cuando tenga tiempo la muchacha. Ella es una mujer muy libe que si tiene que quedar conmigo le da igual Asraf, con respeto", confesaba Omar Montes. Después de darle la oportunidad de mandarle un mensaje aprovechó, miró a la cámara y le dijo: "Bueno, Isabel, no sé si te habrás percatado que ya estoy en España y, bueno, a ver si puedo invitarte uno de estos días a comer algo humildemente. Así hablamos, nos ponemos al día y te cuento cómo aprendí a hacer fuego con el flaco. Tenemos muchas cosas que contarnos".

