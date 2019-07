24 jul 2019

Compartir en google plus

No comenzaron con buen pie e, incluso, Isabel Pantoja trató de que Omar Montes no hablara de su hija, Chabelita, durante su participación en 'Supervivientes' y tuvieron un par de enganchones, pero lo cierto es que, con el paso de las semanas, se convirtieron en grandes amigos. Hasta el punto que la propia Chabelita recomendó a su madre cuando fue a visitarla a Honduras que se apoyara en él.

Lo que puede que no se imaginara es que esto podría traerle problemas con su actual pareja, Asraf Beno, al que le ha sentado bastante mal, por ejemplo, que Isabel asegurase en el debate final de 'Supervivientes' que Omar trataba de maravilla a Chabelita cuando estaban juntos.

Con el cumpleaños de la tonadillera a la vuelta de la esquina, la pregunta que todos nos hacíamos era si Isabel iba a invitar a Cantora al que ha sido uno de sus grandes apoyos en el 'reality'. Chabelita ya dijo que ella no pensaba coincidir con su expareja y que ya hablaría con su madre. Aunque solo fuese por respeto a ese Asraf que ya se ha sentido suficientemente ofendido.

Ayer era Anabel Pantoja la que aclaraba que, finalmente, Montes no estará entre los invitados a uno de los grandes acontecimientos anuales de la familia. "Mi tía ahí no le va a decir a Omar que venga para no poner en un compromiso a Isa Pantoja. La hija irá con su pareja", explicaba la joven.

"Yo no descarto que aquí en Madrid, por cercanía a todos sus compañeros de 'Supervivientes' haga algo", añadía Anabel. Un plan que sí incluiría a Montes que le debe buena parte de su triunfo final al apoyo que le mostró Isabel, pidiendo a sus fans que le dieran el voto al que fuera su yerno.

Más noticias sobre Omar Montes...

- Los amigos de Omar Montes incendian el plató de 'Supervivientes'

- El plan de Omar Montes para reconquistar a Chabelita Pantoja

- Omar Montes presume de joyas valoradas en 100.000 euros