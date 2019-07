25 jul 2019

Todos sabemos cómo terminó esa relación entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja que llenó de noticias y titulares no solo la prensa del corazón, sino las informaciones generalistas tras la imputación de ambos en el Caso Malaya. Alguna pincelada de su historia de amor, conocemos. Pero, ¿qué es lo que piensa realmente, en estos momentos, el exedil marbellí de lo que fue aquella etapa de su vida?

Anoche, TVE emitió el documental de 'Lazos de Sangre' dedicado a los Pantoja. Quizás aprovechando el tirón de la larga participación de Isabel en 'Supervivientes', se decantaron por sacar a la luz este espacio en el que pudimos ver cómo su hija, Chabelita, se sinceraba hasta el punto de hablar de su relación con Julián.

Este no tuvo reparos en mostrar su despecho con la tonadillera junto a la que paseó su amor con el pecho hinchado. Ahora, Muñoz asegura que no fue más que "un calentón". Y añade: "Estaba envuelto en una nube y me creía el príncipe Aladdin. Se dieron una serie de circunstancias y emprendí un camino sin retorno".

Me arrepiento de mi relación con Isabel Pantoja"

Por si hubiera sido poco rotundo, sentenciaba tajante: "De mi relación con Isabel Pantoja ahora mismo sí me arrepiento. Isabel no se ha portado bien conmigo". Unas palabras que no deben de haber sentado nada bien en Cantora, pero que es poco probable que encuentren la réplica de una Pantoja que ahora está disfrutando de ese postconcurso que ha hecho y donde se ha llevado a Omar Montes como gran aliado y amigo.

"Hablaba por teléfono todos los días con ella y fue una vez a verme a Jaén. La segunda vez fue a pedirme explicaciones porque dice que le di dinero a Mayte que era mentira. Y luego me dijo que no podía ir a verme porque tenía que ir al dentista", zanjaba la conversación Muñoz.

