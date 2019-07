25 jul 2019 sara corral

'Supervivientes 2019' ha dejado muchas cosas: amistades, enemistadas y mucho amor, sobre todo el de Violeta Mangriñan y Fabio Colloricchio. Aún estando en el punto de mira, no han dudado ni un instante en darle rienda suelta a su amor, y además, compartirlo con todos sus seguidores.

La pareja ha cumplido una de las siete promesas que idearon cumplir a su salida del 'reality', la primera ha sido el tatuaje. Ambos se han tatuado un corazón y una palmera simbolizando su amor y el lugar donde se conocieron. Lo que no esperábamos es que lo fueran a mostrar con estas ardientes imágenes.

"Si amarte está mal, no quiero estar bien", escribía Violeta en el pie de foto de esta ardiente publicación que ha revolucionado las redes sociales. Fabio, por su parte, ha compartido únicamente la imagen de sus brazos unidos compartiendo tatuaje, y ha dicho así: "Si no duele , no es amor".

La pareja ,que ha sido muy criticada desde su inicio cuando Violeta dejó al que fuera su novio, Julen, en pleno directo. También ha recibido un aluvión de críticas en estas imágenes.

"¿Te ha enseñado el león y el por qué se lo hizo?", "Ves preparando el láser", "Rídículos", eran algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación, palabras a las que Fabio a preferido no contestar.

