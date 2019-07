26 jul 2019 Kamila Barca

¿Siguen juntos Omar Montes y Chabelita Pantoja? Omar Montes tiene claro que si ella quiere, él formaría una familia con la hija de Isabel Pantoja. Lo más importante para él es la familia e Isa tiene un pase de oro en su vida pues él sigue enamorado y está esperando a volverla a ver. ¡Hasta le pidió a la Pantoja que le ayudase a reconquistarla!

Ahora, resulta que nunca lo han dejado según 300 llamadas (aunque la periodista Adriana Dorronsoro asegura que son menos) grabadas que hay entre los dos hasta hablando de lo que a "Pepa Pig (Isa) le gustan las púas" como contaba Kiko. Y ya muchas de ellas han visto la luz en el teléfono de otros periodistas, pero no tendremos la oportunidad de escucharlas (de momento).

"Las llamadas son normalmente en número oculto de Isa a Omar. Son a altas horas de la madrugada, de dos o tres de la mañana. La verdad es que cada llamada es de diferente duración pero no son muy largas. Se cuentan cosas de la vida, de cómo les va de la música… Pero no hay ninguna intención en ningún momento de quedar, de verse ni nada de eso. Las llamadas que tengo son de abril y me dicen que no se han puesto en contacto desde que él ha vuelto de la isla. No han hablado de momento", cuenta para el programa de 'AR'.

Asegura, de hecho, que Omar Montes no tiene pensado hacerlas públicas, y si pensamos, conociendo a Chabelita eso podría ser un antes y un después en sus vidas. "Él no quiere hacerlas públicas. Él lo que ha hecho es grabarlas por cubrirse porque dice que siempre dicen que es mentira lo que él cuenta", sentencia la periodista.

