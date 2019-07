27 jul 2019 Kamila Barca

El hecho de que Isabel Pantoja haya dado un salto oficial a la televisión por mucho que en algún momento se piense negarlo ha hecho que se vuelva a hablar todo el tiempo de ella y de su familia, como si antes no se hiciese también desde la retaguardia. Pero eso ha molestado a Anabel Pantoja que tiene unos innombrables que no quiere que salgan donde no han estado nunca: en televisión.

Pido respeto para personas que no participan aquí" Anabel Pantoja

"Dejad de nombrar a personas que no están aquí. Se lo digo a quien se lo tenga que decir –decía gritando en medio del plató-. Si quieres hacerlo para hacerme daño no es el camino, Kiko. Yo desde aquí lo digo, por favor, por respeto", decía la sobrina de la tonadillera enfrentándose a Kiko Hernández. Pero al colaborador no le hicieron gracia sus formas y estalló también contra ella:

"Hay formas de pedir las cosas pero no con esa chulería. El otro día, una persona que va a un juzgado y le dan la razón, que es anónimo, tu tío Agustín Pantoja, de pronto dice que no se puede hablar con él. Y de repente tu prima (Chabelita) le nombra en 10 ocasiones con nombres y apellidos. ¿Es anónimo o no es anónimo?". "Lo único que pido es respeto para personas que no participan aquí. A mí que no me lo toquen porque es sagrado", repetía una y otra vez Anabel Pantoja.

Reproducir ¡Así han cambiado los colaboradores de 'Sálvame'! Haz clic en la imagen

Como no, de broma, Kiko Hernández quiso romper el hielo pero tratando algo serio: "Mientras yo esté aquí yo voy a prohibir, me tomo la licencia, que no se nombra ni a Doña Ana ni a Agustín Pantoja. Prohibido por respeto a Anabel. Si alguien se llama Ana decimos "pi" y si se llama Agustín decimos "po"". Pero Anabel se hartó y se fue del plató mientras él iba detrás y sus compañeros auguraban "Ahora a ver cómo lo arreglas".

"Como vas a estar con recochineo yo me voy a quedar aquí –fuera del plató- por resto al presentador cosa que él a mí no me respeta como nieta y como sobrina. Ya sabemos por dónde vas", le decía mientras él le decía que le prometía que no se hablaría (pero en broma) le decía Anabel que sentenciaba que era ya hora de acabar con esa historia.

Más noticias sobre Anabel Pantoja

- Anabel Pantoja abandona 'Sálvame' por culpa de Gema López

- La foto de Anabel Pantoja en bikini que se ha hecho viral

- Omar Montes asegura no haber roto nunca su relación con Chabelita