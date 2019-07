27 jul 2019 Kamila Barca

Chabelita se ha hartado de las exclusivas de Omar Montes a costa suya. Ha decidido hablar públicamente, desmentir la relación y arremeter contra su ex. Si es insalvable o no la situación solo lo sabe la hija de la tonadillera que se niega a volver a hablar de Omar y está cansada de que él hable de ella.

"Pensaba que dejándolo pasar se iba a parar todo lo primero que es mentira. Primero desmentir a ese señor, Kiko (Hernández), porque no tiene credibilidad ninguna, siempre dice cosas, me tiene entre ceja y ceja. Empezó el relato diciendo que Omar y su representante iban contentos y a Omar no le he visto tomar otra cosa que no sea agua", comenzaba diciendo Chabelita sobre la versión de las 300 llamadas grabas de ella y Omar.

He opinado de él e incluso hasta le he defendido" Chabelita

"No existe el momento coincidencia con Omar. Una persona que ha hecho y ganado el concurso, que son 200 mil euros, yo me dedicaría a la música y hablaría de otra cosa. En vez de decir "yo le tengo cariño a Isabel Pantoja" o "con Kiko me llevo muy bien" habla siempre del mismo tema, de mí. No voy a hablar mal de él porque durante tres meses he podido ponerle verde de muchas cosas y no lo he hecho. He opinado de él, del concurso e incluso a veces hasta le he defendido", decía mirando el lado bueno de las cosas pero haciendo hincapié en que hay cosas que no olvida:

Reproducir Las rupturas tan sonadas como la de Chabelita y Omar Montes a un clic de esta imagen

"Después de 'GH' y romper la relación conmigo se sentó en un polígrafo a hablar de las relaciones íntimas conmigo en la cama. Aún así, yo no le guardo rencor por eso. Entendí que se llevase bien con mi madre, no le dije nada pero fuera de eso el programa ha terminado y yo no tengo nada que decir. Me he tomado todo a risas hasta el día de hoy porque no me gusta. Está metiéndose en un charco que no me gusta", cómo no, haciéndole daño a Asraf.

Te digo "hola" y con tus pajaritos te inventas cualquier cosa" Chabelita

"Me está tocando las narices, sinceramente. Yo he tenido muchísima paciencia con esta persona (Omar Montes). Quiero penar que esta persona no es la persona que cuenta las cosas porque me tiene un mínimo de respeto, por lo menos cariño a mi madre y a mi hermano. Conmigo no hay nada que hablar después de lo que estás diciendo y lo que sé que vas a decir en los próximos programas, obviamente no quiero tener una conversación contigo porque seguro que si me encuentro contigo y te digo "hola" tú con tus pajaritos te inventas cualquier cosa", ¿insinúa que Omar Montes miente siempre?.

"No voy a hablar mal de ti –decía dirigiéndose directamente a Omar-. Durante estos 3 meses he estado callada y te he defendido. Conmigo, como novio, no. Y no pasa nada. Deja de insinuar cosas porque a veces es peor lo que se dice que lo que se hace" sentenciaba muy alterada en el programa de 'AR'.

Más noticias sobre Chabelita Pantoja

- Las llamadas que confirman la relación de Chabelita Pantoja con Omar Montes

- Omar Montes, fuera de la lista de invitados del cumpleaños de Isabel Pantoja

- Omar Montes asegura no haber roto nunca su relación con Chabelita