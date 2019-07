27 jul 2019

Después de negar lo evidente como dice Sofía Suescun, se confirma que está con Kiko Jiménez. El mismo que acaba de romper con Gloria Camila con quien parece que aun sigue pidiéndose explicaciones de plató en plató. De momento, se lo pasa estupendamente con Sofía Suescun con quien se ha ido de vacaciones y ha estado de más de cariñoso.

Se supone, según la familia de Gloria Camila, que esta relación había empezado en el bolo de Barcelona donde coincidieron y les pillaron en actitud cariñosa. Por ende llevaría más de un mes con Sofía Suescun y lo negó. Destapó incluso una infidelidad de Gloria por la que no se ha querido pronunciar y dejando en el aire el por qué real de la relación que tenían. Relación que, como es evidente, no se piensa retomar por ninguna de las dos partes.

Por fin ha llegado el momento y es que después de ver las imágenes cómplices de Sofía con Kiko, 'Sálvame' ha conseguido otras en un coche. Si intentan seguir negándolo es tarde. Ahora bien, qué relación hay no se sabe porque no tiene nombre según Sofía Suescun. Y es que ella misma ha sido la que ha dado la luz verde a esta historia de amor al mundo de la opinión pública.

Toñi Moreno le preguntó, como intentaron hacer todos los presentadores de Telecinco, qué había realmente con Kiko: "¿Tú estás con Kiko?" y, como apunta 'Jaleos' Sofía le contestó: "El decir la palabra novio para mí es apresurarse a algo que yo no sé como va a acabar. No se puede negar lo evidente. A mí me da miedo romper esta relación tan bonita que no tiene nombre, no quiero estropearlo. Para mí, Kiko ha aparecido en un momento de mi vida que me lo paso genial".

De amigos a no se puede negar lo evidente.

Más noticias sobre Sofía Suescun y Kiko Jiménez

- ¿El primer beso de Sofía Suescun y Kiko Jiménez?

- Sofia Suescun y Kiko Jiménez, juntos de vacaciones en Ibiza

- Las primeras imágenes de Kiko Jiménez y Sofía Suescun