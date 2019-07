28 jul 2019 Kamila Barca

Terelu Campos ha vuelto a romperse en directo por culpa de sus compañeros de ‘Sálvame’ con los que no quiere ni hablar. La Campos ha decidido vender su casa por 1,4 millones y las críticas, los rumores de deudas y los falsos visitantes anónimos que aparecen en la tele intentan dolosamente arruinar su fachada y la venta de dicho ático.

Saldría corriendo de la impotencia" Terelu Campos

"Las prisas son malas y si queremos vender una casa de tanto dinero lo que no puedes hacer es hacer fotos con tu Iphone”, decía Kiko Hernández justo antes de ir habitación por habitación enseñando todos los defectos (como en la foto siguiente) de las fotografías y de la millonaria casa. para más, apoyado por un anónimo que, Terelu asegura, no ha visto la casa nunca: "Tengo que firmar un contrato de confidencialidad. No puedo decir nada ni fotografiar nada. El precio no se puede negociar".

"Saldría corriendo de la impotencia. ¡Qué bárbaro! Me quedo muerta. ¿Puedo salir?", decía la Campos en 'Viva la vida' donde se abrazaba a Sandra Barneda que le daba permiso para salir del plató y rompía a llorar desconsoladamente por ver cómo le traicionaban sus compañeros y supuestamente AMIGOS.

“Perdonadme. Entendéis que me ha pillado de pronto un tsunami del que te cuesta reponerte. Estamos hablando de personas con las que yo he compartido mi vida durante más de 9 años y que yo quiero. Me he quedado bloqueada y lo último que quería era esta situación. A veces uno en la vida no puede controlarse a pesar de llevar muchos años. Me ha dolido lo innecesario", decía respecto a su actitud totalmente justificada.

Kiko Hernández riéndose de la casa de Terelu Campos. pinit MEDIASET

"Hay cosas innecesarias, en mi opinión. Creo que se puede jugar y que hay cosas que no tienen importancia que si se ven los botes de limpieza… me parece gracioso incluso. Pero frases que se han dicho que no quiero repetir no las entiendo, de personas que me conocen. Yo no voy a intentar hablar con nadie", le insistía a la presentadora que intentaba mediar para suavizar las cosas entre el 'team' 'Sálvame' y Terelu.

"Si algún compañero mío vendiera su casa, su porche o lo que sea estaría a su lado para ayudarlo en todo lo que pudiera y que lo vendiera en las mejores condiciones. Eso haría Terelu Campos y sé que hay compañeros que lo están haciendo y que lo harán y sé que hay quien no" explicaba y aclara que, por muy arrogante que parezca vende su casa porque le da la gana. Y punto.

