26 jul 2019

Terelu Campos no está pasando por su mejor momento económico. Lo descubrió esta semana Kiko Hernández en 'Sálvame', que hablaba de cómo su excompañera se ha visto obligada a vender su lujosa casa para poder hacer frente a los pagos que comienzan a ahogarla. La noticia se conocía gracias a que la inmobiliaria a la que le ha hecho el encargo de ejercer de intermediaria colgó ciertas fotos que daban pistas de que era su inmueble.

Sin embargo, quien quiera ser el siguiente propietario de esa casa, situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y a la que no le falta detalle, va a tener que cumplir una serie de requisitos, ya solo para visitarla, y de exigencias para ejecutar la compra-venta de la misma.

Ha sido en 'Sálvame' donde un interesado en comprarla ha asegurado que "para poder visitar este piso hay que firmar un papel porque te advierten que pertenece a una persona muy importante". El mismo confidente añadía: "En el papel yo me comprometía a no poder hacer ninguna foto ni hablar del piso en ningún medio".

Este, además, subraya que ese precio de 1,4 millones de euros no es negociable. Por el momento, parece que Terelu está en disposición de aguantar esa cifra sin que haya urgencia de rebajar para deshacerse de la propiedad pronto y poder hacer frente a esos agujeros que su compañero Kiko dice han puesto a Terelu entre la espada y la pared. Además, pide un 50% del montante final solo para reservarla una vez la decisión tomada.

Eso sí, hasta que ella no encuentre otro sitio donde mudarse, el nuevo inquilino no puede disponer de la casa. "No podré acceder a la vivienda hasta que la inquilina no encuentre otra casa y se vaya, a pesar de que la sensación que me dio fue que en el piso no vivía nadie porque estaba la nevera vacía y olía a cerrado", detalla esta fuente del espacio de Telecinco.

Hay que recordar que, hace un par de tardes, las excompañeras de la hija de María Teresa Campos advertían que esta ya no quiere comprar más casas. La idea de Terelu es irse a vivir de alquiler. Veremos si ejecuta ese plan o cambia de idea.

