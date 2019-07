25 jul 2019

La noticia la daba Kiko Hernández, en 'Sálvame', el pasado martes. Una excompañera del programa. ahogada por su complicada situación económica, se había visto en la obligación de poner a la venta su lujosa casa, situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Ponía nombre a esa mujer: Terelu Campos.

A todos les daba gran pena, puesto que la hija de María Teresa Campos, al margen del desembolso inicial que hizo para la compra del inmueble, tuvo que realizar una serie de reformas que no le salieron baratas precisamente. Y no solo eso, sino que, para conseguir el hogar de sus sueños, llegó incluso a rehipotecarse varias veces.

¿Cuántas? El mismo Kiko era quien se encargaba de marcar con los dedos de una mano ese número: cuatro. Una situación que ha llevado a la mayor de las Campos a deber más de un millón de euros que la tienen asfixiada. Así que, no le ha quedado más remedio que tomar la determinación de deshacerse de su bien más preciado.

Ahora, con su hija, Alejandra, ya independizada, sus planes pasan por vivir de alquiler. Terelu no quiere hacer una nueva inversión con el dinero que recaude de esta venta -tampoco se sabe lo que tardará en llegar al 1,4 millones que pide o, si le acucia mucho, si tirará el precio a la baja a la desesperada-.

Eran sus compañeras las que ponían esta información sobre la mesa. "La intención de Terelu es vivir de alquiler, no quiere volver a tener nada a su nombre", sentenciaba María Patiño. Lydia Lozano apuntillaba: "Terelu no quiere vender y comprarse algo, no le apetece comprarse nada. Ella dice que en qué follón se metió cuando hizo esto".

